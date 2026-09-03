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Justiça Sean 'Diddy' Combs será solto duas semanas antes do previsto, diz site Data de libertação do magnata da música foi antecipada novamente e agora está marcada para fevereiro de 2028, segundo informações do sistema penitenciário americano

Sean “Diddy” Combs está mais perto de deixar a prisão. A data prevista para a libertação do magnata da música foi antecipada em mais de duas semanas e agora está marcada para 5 de fevereiro de 2028, segundo informações atribuídas ao Departamento Penitenciário dos Estados Unidos e divulgadas pelo TMZ, nesta quinta-feira (3).

No mês passado, o site havia informado que a saída de Diddy da Instituição Correcional Federal de Fort Dix, em Nova Jersey, estava prevista para 20 de fevereiro de 2028. Antes disso, a previsão inicial era de junho daquele mesmo ano.

Condenação em 2025

Diddy foi condenado em 2025 por duas acusações de transporte de pessoas através das fronteiras estaduais para fins de prostituição. Os promotores sustentaram durante o julgamento que ele organizava encontros sexuais, nos quais, segundo a acusação, costumava assistir e filmar suas namoradas com garotos de programa.

O júri, no entanto, absolveu o empresário das acusações mais graves, incluindo tráfico sexual e extorsão. Ele recebeu uma pena de quatro anos e dois meses de prisão, iniciada em outubro de 2025.

Segundo o TMZ, a passagem de Diddy por Fort Dix também foi marcada por uma briga com outro detento, episódio após o qual ele teria passado um curto período em confinamento solitário. Por enquanto, sua libertação segue prevista para 5 de fevereiro de 2028.

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