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Sean "Diddy" Combs tem libertação adiada por conta de briga na cadeia

Rapper foi condenado em julho de 2025 a quatro anos e dois meses de prisão por duas acusações de transporte de pessoas para prostituiçã

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Sean "Diddy" Combs tem libertação adiada por conta de briga na cadeiaSean "Diddy" Combs tem libertação adiada por conta de briga na cadeia - Foto: AFP

Sean "Diddy" Combs teve sua libertação adiada em um mês por conta de uma briga na prisão. O rapper tinha sua soltura agendada para janeiro de 2008, mas agora só sairá em fevereiro. A informação é do TMZ.

Puff Daddy, como também é conhecido, está cumprindo pena na Instituição Correcional Federal de Fort Dix, em Nova Jersey, para onde foi transferido em outubro do ano passado.

Diddy foi condenado em julho de 2025 a quatro anos e dois meses de prisão por duas acusações de transporte de pessoas para prostituição, por conta das viagens de acompanhantes para participarem de atos sexuais com suas então namoradas.

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A condenação se deu com base na Lei Mann que proíbe esse tipo de conduta nos EUA. Os promotores alegaram que Combs coagiu duas mulheres a manter relações sexuais com acompanhantes masculinos, muitas vezes fornecendo drogas para sustentá-las durante vários dias. As sessões sexuais — que frequentemente eram filmadas — eram chamadas de “Freak Offs”.

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