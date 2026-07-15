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caso p. diddy Sean "Diddy" Combs vende mansão em ilha de luxo de Miami por R$ 280 milhões após condenação Imóvel adquirido do casal Gloria e Emilio Estefan em 2021 foi vendido em negociação privada; outra propriedade do rapper, alvo de operação federal em 2024, permanece em seu nome

Sean "Diddy" Combs vendeu uma de suas mansões em Star Island, uma das áreas mais exclusivas de Miami, por US$ 55 milhões (cerca de R$ R$ 280 milhões, na cotação atual). A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (15), pelo TMZ e detalhada pelo The Real Deal, que informou que a negociação ocorreu de forma privada, sem anúncio público do imóvel.

Segundo os registros imobiliários, a propriedade localizada no número 1 da West Star Island foi adquirida pela JFStar LLC, empresa do setor imobiliário sediada na Virgínia. De acordo com o The Real Deal, a compra foi parcialmente financiada por uma hipoteca bancária de US$ 18,5 milhões.

Imóvel foi comprado de Gloria Estefan

Diddy adquiriu a mansão em 2021 da cantora Gloria Estefan e de seu marido, Emilio Estefan. O imóvel tem cerca de 743 metros quadrados de área construída, distribuídos entre uma casa principal de dois andares e uma residência para hóspedes, além de seis quartos, oito banheiros e um lavabo, piscina, spa e píer privativo.

Os registros também indicam que o artista continua proprietário da residência vizinha, localizada no número 2 de Star Island. Foi esse imóvel que recebeu uma operação de agentes federais em março de 2024, durante as investigações contra o rapper por suspeitas de tráfico sexual e extorsão. A casa agora vendida, no entanto, não foi alvo da ação.

Posteriormente, um júri absolveu Diddy das acusações de tráfico sexual e extorsão, mas o condenou por duas violações da Lei Mann, legislação federal dos Estados Unidos que proíbe o transporte de pessoas entre estados para fins de exploração sexual. Atualmente, o rapper cumpre pena superior a quatro anos em uma prisão federal.

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