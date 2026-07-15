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Sean "Diddy" Combs vende mansão em ilha de luxo de Miami por R$ 280 milhões após condenação

Imóvel adquirido do casal Gloria e Emilio Estefan em 2021 foi vendido em negociação privada; outra propriedade do rapper, alvo de operação federal em 2024, permanece em seu nome

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Sean "Diddy" Combs vende mansão em ilha de luxo de Miami por R$ 280 milhões após condenaçãoSean "Diddy" Combs vende mansão em ilha de luxo de Miami por R$ 280 milhões após condenação - Foto: Angela Weiss / AFP

Sean "Diddy" Combs vendeu uma de suas mansões em Star Island, uma das áreas mais exclusivas de Miami, por US$ 55 milhões (cerca de R$ R$ 280 milhões, na cotação atual). A informação foi confirmada, nesta quarta-feira (15), pelo TMZ e detalhada pelo The Real Deal, que informou que a negociação ocorreu de forma privada, sem anúncio público do imóvel.

Segundo os registros imobiliários, a propriedade localizada no número 1 da West Star Island foi adquirida pela JFStar LLC, empresa do setor imobiliário sediada na Virgínia. De acordo com o The Real Deal, a compra foi parcialmente financiada por uma hipoteca bancária de US$ 18,5 milhões.

Imóvel foi comprado de Gloria Estefan
Diddy adquiriu a mansão em 2021 da cantora Gloria Estefan e de seu marido, Emilio Estefan. O imóvel tem cerca de 743 metros quadrados de área construída, distribuídos entre uma casa principal de dois andares e uma residência para hóspedes, além de seis quartos, oito banheiros e um lavabo, piscina, spa e píer privativo.

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Os registros também indicam que o artista continua proprietário da residência vizinha, localizada no número 2 de Star Island. Foi esse imóvel que recebeu uma operação de agentes federais em março de 2024, durante as investigações contra o rapper por suspeitas de tráfico sexual e extorsão. A casa agora vendida, no entanto, não foi alvo da ação.

Posteriormente, um júri absolveu Diddy das acusações de tráfico sexual e extorsão, mas o condenou por duas violações da Lei Mann, legislação federal dos Estados Unidos que proíbe o transporte de pessoas entre estados para fins de exploração sexual. Atualmente, o rapper cumpre pena superior a quatro anos em uma prisão federal.

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