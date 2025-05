A- A+

Luto Sebastião Salgado: mostra na Caixa Cultural Recife é chance de se despedir do fotógrafo "Gold - Mina de Ouro Serra Pelada" revela o cotidiano do maior garimpo a céu aberto do mundo, em cartaz até 29 de junho

No Recife, a exposição “Gold - Mina de Ouro Serra Pelada” - em cartaz na Caixa Cultural Recife até o dia 29 de junho - é a chance de conhecer um pouco da obra e se despedir do consagrado fotógrafo Sebastião Salgado, que teve seu falecimento, aos 81 anos, anunciado pela Fundação Terra, organização não-governamental fundada por ele, nesta sexta-feira (23).



Sobre a Mostra

A mostra, cuja entrada é gratuita, reúne 54 fotografias guardadas há trinta anos, que chegam pela primeira vez ao público do Nordeste. A exposição tem a curadoria e design de Lélia Wanick Salgado, e permanece em cartaz até 29 de junho.

Salgado retrata a vida dos garimpeiros e a dureza do trabalho, mostrando os trilhos da cratera, a luta contra o cansaço e o êxtase ao encontrar ouro, revelando o cotidiano da mina de onde foram extraídas toneladas de ouro, em mais de uma década de exploração, e a dimensão por trás deste capítulo importante da história nacional.

Pelas lentes do fotógrafo mineiro, o visitante consegue percorrer a realidade da jazida, os trabalhadores em atividade, as condições precárias, e a “febre do ouro" que reuniu cerca de 50 mil garimpeiros no auge do período de extração.



Ele revela as alegrias e sofrimentos de quem abandonou suas vidas e famílias para buscar fortuna em uma terra inóspita. "O ouro é um amante imprevisível. Alguns garimpeiros ficaram ricos, outros perderam tudo", comenta Sebastião Salgado, lembrando de um amigo de seu pai que encontrou 97 kg de ouro e acabou perdendo tudo.

Foto: Sebastião Salgado

Foto: Sebastião Salgado

Foto: Sebastião Salgado

Foto: Sebastião Salgado

Mina de Ouro Serra Pelada

A mina de ouro Serra Pelada, localizada em Curionópolis (PA), passou de morro a cratera e, por fim, se transformou em lago.



Desde sua descoberta em 1979, o local recebeu até 50 mil garimpeiros de todo o país, unidos pelo sonho de enriquecer.



Conhecida como a maior mina a céu aberto do mundo, Serra Pelada era um "formigueiro humano" com intenso fluxo de trabalho, condições precárias e grande vigilância.

Sebastião Salgado

Sebastião Salgado, nascido em 1944 em Minas Gerais, vivia em Paris, França. Foi casado com Lélia Wanick Salgado, deixa dois filhos e dois netos.



Formado em Economia, iniciou sua carreira como fotógrafo em 1973, em Paris, e trabalhou para agências como a Magnum Photos até 1994, quando fundou, junto com Lélia, a Amazonas Images, dedicada à sua obra.

Salgado viajou por mais de 100 países para desenvolver seus projetos fotográficos. Sua obra foi publicada em livros como Other Americas (1986), Sahel: l'homme en détresse (1986), Workers (1993), Genesis (2013), entre outros.



Todos esses livros foram editados, concebidos e tiveram seu projeto gráfico elaborado por Lélia Wanick Salgado. Exposições itinerantes dessas obras foram, e continuam a ser, apresentadas em museus e galerias por todo o mundo.

Em 2013, foi lançado o livro "De ma terre à la Terre (Da minha terra à Terra)", sobre sua vida e carreira, escrito por Isabelle Francq. Em 2014, o documentário The Salt of the Earth (O sal da terra), codirigido por Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, foi premiado em Cannes e indicado ao Oscar de melhor documentário.

Seu projeto mais recente é sobre a Amazônia brasileira e seus habitantes, destacando as ameaças enfrentadas pelas comunidades indígenas devido à exploração ilegal de recursos naturais.

Patrocínio Cultural

O projeto “Gold – Mina de Ouro Serra Pelada" integra a programação comemorativa dos 45 anos da Caixa Cultural, desde a abertura da primeira unidade em Brasília e os 13 anos da Caixa Cultural Recife.



A programação de 2025 convida todos os públicos a "culturar"; isto é, a viver a cultura como ação e movimento nos espaços culturais da CAIXA, que também contam com unidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Curitiba, Fortaleza e Brasília.

SERVIÇO

Exposição “Gold – Mina de Ouro Serra Pelada" de Sebastião Salgado

Onde: Caixa Cultural Recife - Avenida Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Visitação: aberta até 29 de junho de 2025

Horários: de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h (última entrada 15 min antes de fechar)

Informações: (81) 3425-1915

Classificação indicativa: Livre

Acesso gratuito

Agendamento de grupos: (81) 3425-1906



