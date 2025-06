Secretaria da Educação abre 70 vagas para cursos técnicos em instrumento musical e canto

A- A+

A Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical, por meio da Secretaria Estadual de Educação (SEE), abre as inscrições para Cursos Técnicos subsequentes em Instrumento Musical e Canto nesta sexta-feira (6).



No total, serão 70 vagas, sendo 56 delas reservadas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. A instituição está localizada na Rua da Aurora, bairro de Santo Amaro, no centro do Recife.



A inscrição deve ser realizada, exclusivamente, através do formulário online, até o dia 17 de julho. Para participar, o(a) candidato(a) deverá ter conhecimento de Teoria Musical, Percepção e Solfejo, e do Instrumento Musical ou Canto.



A primeira etapa do processo seletivo será por meio de uma prova teórica, realizada virtualmente. A data, o horário e os resultados de cada etapa serão informados por e-mail aos candidatos, utilizando o endereço eletrônico informado no momento da inscrição.



A lista dos selecionados também será divulgada por meio do Instagram da escola e no site. O edital, contendo a programação completa, pode ser acessado aqui.

