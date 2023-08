A- A+

Rio de Janeiro Secretaria de Cultura quer reaver R$ 50 mil pagos a grupo que fez apresentação com "cavalo tarado" Prefeito Eduardo Paes mostrou indignação com o vídeo que viralizou nas redes sociais. Nele, crianças aparecem assistindo à apresentação da companhia

A Secretaria municipal de Cultura afirmou em nota, nesta quarta-feira (30), que toma "todas as medidas cabíveis" para reaver os R$ 50 mil pagos à companhia Suave, responsável pela apresentação de dança no Ciep municipal Luiz Carlos Prestes, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio, com a música "Olha os cavalo (sic) no cio". Em nota, a pasta informou que "a Prefeitura do Rio de imediato já proibiu o grupo de executar qualquer apresentação do grupo nas unidades da rede municipal".

A secretaria afirmou ainda que "repudia veementemente o teor da apresentação do grupo, inscrita como classificação livre em edital público em 2022". De acordo com a pasta, "a seleção do projeto foi realizada por comissão independente".

A polêmica apresentação, ocorrida no dia 22 de agosto, viralizou nas redes sociais e provocou indignação no prefeito Eduardo Paes. No vídeo, uma dançarina usando uma máscara de cavalo inicia a performance "galopando" em cima de um homem e, em seguida, continua dançando, embalada pelo funk de autoria de MC Cavalo. A letra da música faz menção a um cavalo no cio.

"Vem mulher, vem galopando, que o cavalo tá chamando. Olha os cavalo (sic) voltando, os cavalo (sic) no cio. Cavalo taradão", diz trecho do funk. Outra parte da música faz menção a um ato sexual: "Galopa, galopa, galopa, depois senta e rebola. Faz a posição, vem de quatro pro negão, que o cavalo tá doidão", diz a letra. Dezenas de crianças assistiam à apresentação, que conta ainda com outros três homens com trajes de bailarinas, fazendo "passinhos" de funk.

O cartaz com o anúncio da apresentação mostra ser um evento da Prefeitura do Rio e da Secretaria municipal de Cultura.

Na última terça-feira (29), a Secretaria municipal de Educação divulgou uma nota responsabilizando o grupo de dança. A pasta repudiou a performance e afirmou que os representantes do grupo artístico teriam agido de “má-fé” ao encaminharem para escola uma proposta de espetáculo com classificação livre, ou seja, para todas as idades. No entanto, “exibiram conteúdo completamente inadequado para as crianças”. A apresentação é alvo de uma sindicância. Além disso, o grupo proibido de se apresentar em unidades do município.

Reação de Paes

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou na última segunda-feira, um vídeo para se manifestar contra uma apresentação. Paes afirmou que o evento gera "indignação e repúdio".

"Gente, eu recebi esse vídeo absurdo aqui e eu queria entender o que se passa na cabeça de alguém que acredita que isso aqui é algo que possa ser apresentado para crianças. Eu reagi como qualquer pessoa lúcida que vê essa gravação: com muita indignação e com repúdio. Criança está na escola para estudar, para aprender, para desenvolver as habilidades. Nós vamos endurecer o controle sobre qualquer apresentação, atividade ou palestras feitas nas escolas municipais da cidade, principalmente por esses grupos independentes, para que isso não volte a acontecer. Eu não admito que a gente desperdice tempo e exponha as crianças a esse tipo de conteúdo. Não é possível que alguém considere adequado ao ambiente escolar" diz Paes.

Veja a íntegra da nota de Secretaria municipal de Educação:

A Secretaria Municipal de Educação repudia completamente a apresentação que foi realizada por um grupo independente no CIEP Luiz Carlos Prestes. De imediato, já foi proibida qualquer apresentação do grupo nas unidades da rede municipal. Também foi aberta uma sindicância para investigar a razão da apresentação, que foi anunciada como classificação livre, ter levado conteúdo completamente inadequado para as crianças.

