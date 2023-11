Secretaria de Educação de Santa Catarina proíbe livros como "Laranja mecânica" e "Coração satânico"

A- A+

Um ofício circular da Secretaria de Educação de Santa Catarina, datado dessa terça-feira (7), determina a exclusão de uma lista de nove livros para os alunos da rede, entre eles best-sellers como "Laranja mecânica", de Anthony Burgess, "It - A coisa", de Stephen King, "Coração satânico", de William Hjortsberg, e "Donnie Darko", de Richard Kelly. Todos esses livros ganharam grandes adaptações pelo cinema americano.

Outro livro censurado é "O diário do diabo: Os segredos de Alfred Rosenberg, o maior intelectual do nazismo", publicado em 2017 por Robert K. Wittman e David Kinney, que analisa o diário de Rosenberg, principal teórico nazista e responsável pela teoria racial que levou à Solução Final contra os judeus na Segunda Guerra. Suas anotações foram encontradas em um castelo na Baviera, no fim da guerra, e examinado por promotores durante os julgamentos de Nuremberg, onde Rosenberg foi julgado e condenado à morte.

O documento, assinado por Waldemar Ronssem Júnior, supervisor regional da Educação, e Anelise dos Santos de Medeiros, integradora regional de Educação, determina que obras "sejam retiradas de circulação e armazenadas em local não acessível à comunidade escolar".

Completam a lista os livros "A química entre nós: Amor, sexo e a ciência da atração" ( Larry Young e Brian Alexander), "Ed & Lorraine Warren. Demonologistas. Arquivos sobrenaturais" (Gerald Brittle e Giovanna Louise), "Exorcismo" (Thomas B. Allen), "Os 13 porquês: Se você está ouvindo isso já é tarde demais" (Jay Asher).

