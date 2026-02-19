A- A+

CARNAVAL 2026 Secretário da Defesa Social de Pernambuco se pronuncia sobre atuação policial no Rec-Beat Alessandro Carvalho informou que a SDS abriu procedimento de apuração e que se confirmados abusos, os agentes serão punidos

Durante a coletiva do balanço do Carnaval de Pernambuco 2026, nesta quinta (19), o secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, foi abordado pela imprensa sobre os casos de violência policial que estão sendo denunciados por blocos carnavalescos, e, em especial, a ação policial durante o festival Rec-Beat, que emitiu uma nota de repúdio nesta quarta (18).

“O Governo do Estado, a Secretária (de Defesa Social) e a Polícia Militar não coadunam com nenhum tipo de excesso, nenhum tipo de violência”, disse o secretário.

Alessandro Carvalho disse que foi informado sobre os casos, mas, que as imagens a que teve acesso mostram quando a confusão já estava em andamento. “As imagens que nos chegam ou que já foram publicadas em redes sociais já mostram o momento da intervenção, elas não mostram o que aconteceu antes.”

Carvalho defendeu a atuação mais forte da polícia em casos específicos. “A força tem que ser executada até cessar uma agressão que esteja ocorrendo.”

No entanto, garantiu que um procedimento para apuração dos fatos já foi aberto na Corregedoria Geral da SDS. “Nós vamos apurar, como sempre fazemos, para entender o que ocorreu”, disse. “E se ocorreu algum excesso, e se não há nenhuma justificativa a pessoa, o corpo (policial) ou o policial vai responder por esse excesso.”



