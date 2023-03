A- A+

Teatro Secult-PE e Fundarpe lançam convocatória para encenação de espetáculos do Ciclo das Paixões Ao todo, serão contemplados 10 espetáculos, com investimentos que totalizam R$ 330 mil

A Secretaria de Cultura do Governo de Pernambuco, junto à Fundarpe, anunciou nesta terça-feira (14) o 14º edital Pernambuco de Todas as Paixões, convocatória para o incentivo de espetáculos de todo o estado que farão parte do Ciclo das Paixões. Confira o edital aqui.

Ao todo, serão contemplados 10 espetáculos, com investimentos que totalizam R$ 330 mil. As inscrições começam nesta quarta-feira (15) e seguem até o dia 22 de março (quarta-feira), realizadas exclusivamente pelo Mapa Cultural de Pernambuco.

Estão habilitadas a participar pessoas jurídicas de atuação cultural com sede e efetiva ação em Pernambuco (exceto MEI) ou pessoas físicas que representem grupos culturais com atuação comprovada em Pernambuco compatível com as competências do edital.

As propostas podem ser de espetáculos de grande porte, contemplados com R$ 40 mil, e médio porte, que receberão um aporte de R$ 30 mil. Após as inscrições, os projetos passarão pela habilitação da documentação e análise da proposta artística, que será realizada por uma Comissão de Avaliação, composta por dois profissionais especializados em teatro e um representante da Secult-PE.

“O Ciclo das Paixões é um momento de grande importância cultural e econômica para Pernambuco. Ele é feito por grupos que movimentam dezenas e até centenas de profissionais todos os anos, artistas e técnicos que se juntam para trazer cativantes e, principalmente, descentralizados espetáculos que arrastam o público para acompanhar aquela que talvez seja a mais importante história do mundo ocidental”, afirma Silvério Pessoa, Secretário de Cultura.

Além de critérios específicos, as avaliações contam com políticas de inclusão, que garantem um acréscimo na nota para equipes que contenham: 50% de pessoas pardas, pretas ou índigenas; 50% de mulheres (cis/trans/travesti); uma ou mais pessoas trans, travesti, não-binária, ou qualquer outra variabilidade de gênero (queer, andrógine, fluído e mais); uma ou mais pessoas sem identidade de gênero (agênero) ou com condição específica (intersexo); uma ou mais pessoas com deficiência; uma ou mais pessoas idosas (acima dos 60 anos).

“É vital que o Governo de Pernambuco continue a dar total apoio para a realização desses espetáculos tão importantes dentro do nosso calendário cultural e o edital Pernambuco de Todas as Paixões vem sendo uma valiosa ferramenta para isso, cada vez mais aprimorado para contemplar as mais diferentes visões que a diversidade dos grupos de teatro propõem”, complementa Renata Borba, presidente da Fundarpe.

Veja também

Música Carva de Samba retorna para edição especial neste domingo