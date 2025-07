A- A+

editais Secult-PE lança 7 prêmios simultâneos somando R$ 727 mil; conheça as modalidades As inscrições podem ser feitas através do site do Mapa Cultural de Pernambuco

A Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) lançou sete diferentes prêmios com inscrições a partir do dia 14 de julho no site do Mapa Cultural de Pernambuco. As modalidades acumulam um total de R$ 727 mil reais, entre elas estão: Artesanato, Capoeira, Gastronomia, Design, Dança, Ópera e Técnicos da Cultura.

“O reconhecimento às trajetórias de tantas pessoas e grupos que são o coração da nossa cultura, de sete diferentes áreas, valorizando seus saberes e práticas, é parte de uma política cultural robusta e consistente praticada pelo Governo de Pernambuco, por meio da Secult, que assim incentiva a preservação da nossa tradição e estimula novos criadores”, define a secretária de Cultura de Pernambuco, Cacau de Paula.



Artesanato

O prêmio homenageia a mestra artesã Luiza dos Tatus, que faleceu em outubro de 2023, aos 64 anos, deixando um legado de mais de cinco décadas dedicadas ao artesanato em barro. Ela foi a primeira colocada no 1º Prêmio Pernambuco de Artesanato e, desta vez, o 2º Prêmio Pernambuco de Artesanato contemplará artesãs e artesãos individuais, grupos e coletivos de todas as macrorregiões do Estado.

Capoeira

Expressão que é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, a capoeira reune luta, dança, música e tradição oral. O símbolo da cultura afro-brasileira dará premiação para oito Mestres ou Mestras de Capoeira e oito Grupos ou Ações Exemplares de Salvaguarda.

Gastronomia

A categoria reconhece trajetórias artístico-culturais de agentes da Gastronomia e da Cultura Alimentar, premiando seis propostas de agentes individuais e duas propostas de agentes coletivos. Uma segunda reconhece iniciativas/práticas coletivas exitosas premiando duas propostas de agentes coletivos.

Dança

A segunda edição do Prêmio Trajetória Em Dança selecionará 16 propostas, nas categorias ‘Atuação acima de 10 anos’ e ‘Atuação acima de 1 até 10 anos’. Este ano, a convocatória homenageia o bailarino, coreógrafo e Mestre Ubiracy Ferreira, precursor da dança afro em Pernambuco e fundador do Balé Cultura Negra do Recife – Bacnaré.

Design

Diferente das outras premiações, que são voltadas para trajetória, a de design enfatiza o produto. Serão contemplados 12 produtos/peças/ações sendo 4 de estudantes recém-formados e 8 de profissionais atuantes no mercado.

Técnicos da Cultura

Alguns exemplos de profissionais que podem participar do edital são técnicos de som, de backstage, de luz, de infraestrutura, de cenografia e de efeitos especiais, além de montadores, diretores de palco, roadies e produtores técnicos, entre outros.

Ópera

O 2º Prêmio Euclides da Fonseca de Ópera homenageia um dos pioneiros na criação de óperas em Pernambuco e pretende contribuir ativamente para a formação e o desenvolvimento do setor, incentivando a criação e a realização de mais montagens operísticas locais, contribuindo para o crescimento e a difusão do gênero no Estado.



