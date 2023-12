Secult-PE e Fundarpe fazem balanço de 2023 e apresentam planos para 2024

A- A+

Como foi o ano de 2023 para a Cultura em Pernambuco? A volta do MinC, leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, Festival de Inverno de Garanhuns, reforço na interiorização das ações de fomento, Carnaval no Estado, Cinema São Luiz, preservação e recuperação de equipamentos culturais: tudo isso esteve na pauta da Secretaria de Cultura de Pernambuco (Secult-PE) e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) neste ano.

Em visita à Folha de Pernambuco, a titular da Secult-PE, Cacau de Paula, e a presidente da Fundarpe, Renata Borba, fizeram um balanço deste ano para a Cultura de Pernambuco e quais caminhos a gestão estadual deve seguir em 2024.

2023

“A gente está num ano pedagógico. Foi um ano para se consolidar, se reestruturar tudo, e a gente agora já está começando a executar”, comentou Renata Borba sobre 2023, destacando que a volta da Cultura em um ministério deu a tônica do movimento em todo o Brasil: reestruturação, retomada, aprendizado.

O trabalho conjunto entre os entes federativos (União - Estado - municípios), principalmente nos editais das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, também foi ponto valoroso nesse processo.

Carnaval 2024

Tradicionalmente, o Governo do Estado é um apoiador dos carnavais dos municípios pernambucanos. Segundo Renata Borba, há o desejo de ,em 2024, o Estado também ser o executor dos festejos em alguns municípios. “Queremos fortalecer algumas situações, porque algumas prefeituras não têm a musculatura para realizar o que o potencial da cultura delas têm”, pontua Renata. “Estamos fazendo um levantamento histórico, do ponto de vista técnico, onde o governo não pode deixar de estar no Carnaval”, diz a presidente. “Estamos com algumas ideias de fomento (para além da contratação de artistas/bandas)”, continua.

FIG 2024

Sobre a realização do Festival de Inverno de Garanhuns em 2024, Cacau garante que o FIG está no escopo do Governo do Estado. “Ainda não tem um formato fechado (para 2024), até onde a prefeitura vai, até onde o governo vai, não tem batido um martelo. Mas está no nosso planejamento”, informa a secretária. “Está no nosso orçamento. Estamos vendo o que foi executado este ano, e o que pode ter melhorias”, completa Renata.

Patrimônio e equipamentos culturais

“A Fundarpe está resgatando seu papel de preservação”, diz Renata Borba. Entre os patrimônios culturais e históricos que a Fundarpe está trabalhando em processo de restauração para entrega em 2024, estão: o Mosteiro de São Bento, em Olinda; e a Matriz de Santo Antônio, no Recife. Ambos são projetos em cooperação com o Iphan.

O Cinema São Luiz, que está fechado para uma reforma estrutural, reabrirá suas portas em 2024, garantiram Cacau e Renata. O Museu de Arte Contemporânea de Olinda (MAC), fechado há mais de cinco anos, também deverá passar por uma reforma em 2024, devendo voltar a funcionar no final do ano que vem.

Editais de ocupação

Outro ponto destacado foi o lançamento de três editais de ocupação de equipamentos culturais do Estado, que estão com inscrições abertas: Torre Malakoff (até 03/01), Teatro Arraial Ariano Suassuna (até 08/01) e Casa de Câmara e Cadeia, no Brejo da Madre de Deus (até 30/01).

Veja também

Matthew Perry Matthew Perry morreu por "efeitos agudos de quetamina"