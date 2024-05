Segredo real: rainha Elizabeth tinha truque para a saia não voar

A- A+

A rainha Elizabeth II, ao longo de seus 70 anos no trono do Reino Unido, cumpriu uma série de tarefas diplomáticas ao redor do mundo e sua influência sempre foi presente. Preferindo peças clássicas que poderiam ser usadas repetidas vezes, o estilo da rainha não mudou muito ao longo de sua vida adulta, à medida que ela continuava a usar seus designers favoritos desde a década de 1950 até sua morte.

A monarca apostava na comodidade e um forro especial na parte de trás de vestidos com bordados mais pesados para garantir conforto na hora de sentar, pesos especiais costurados na barra da saia para que não voassem em dias de vento além de tecidos que não amassasse, testados incansavelmente antes de serem aprovados.

Esses eram um dos truques usados pela rainha para evitar constrangimentos com ventos inesperados, segundo o ex-alfaiate pessoal da rainha, Stewart Parvin. Ao jornal britânico "Daily Mail", ele afirmou que costumava alinhavar as barras com pesos para cortina em chumbo, da loja de departamentos Peter Jones, no centro de Londres.

A história também foi retratada por Angela Kelly, ex-personal stylist da rainha, no livro "Dressing the Queen". Kelly era responsável pelo guarda-roupa desde 1994 e também era encarregada de usar os calçados novos pelo palácio durante uma semana para que estivessem suficientemente confortáveis antes da rainha usá-los pela primeira vez.

Veja também

para a criançada Kids Festival traz heróis e personagens infantis para o Teatro Barreto Júnior neste fim de semana