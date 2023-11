A- A+

Cultura Segueosom Festival leva música autoral para o Clube Municipal de Paulista; confira a programação Programação está marcada para os dias 17 e 18 de novembro, com shows de bandas pernambucanas locais, do interior e nacionais, além de uma feirinha alternativa

Com 16 atrações musicais todas autorais e uma feirinha alternativa, o Segueosom Festival movimenta o município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife (RMR), dando espaço para a cultura local. O Clube Municipal de Paulista (rua Nobre, por trás do Shopping North Way) recebe o público nos dias 17 e 18 de novembro (sábado e domingo), a partir das 17h.

Os ingressos estão sendo vendidos diretamente com a produção do Segueosom. A entrada para cada noite custa R$ 35 (meia) e R$ 60 (social + 1 kg de alimento), via pix ([email protected]). Após a compra, é necessário enviar o comprovante para o e-mail ([email protected]) com o nome da pessoa que irá usar o ingresso, RG e a data escolhida.

O festival é feito de maneira independente, com idealização e produção geral de Edu Rocha, além dos apoios de produção de Thamyres Rocha, Zyon Connor, Matheus Connor e David Morais.

“Com dois dias seguidos de programação, o Segueosom vai proporcionar uma experiência para além da música. O evento acontece num local histórico da cidade de Paulista e que está revitalizado. O espaço da feirinha durante o festival também movimenta o mercado alternativo com o objetivo de somar forças a partir das exposições de produtos ou serviços do comércio local”, destaca Edu Rocha.

A música pernambucana está em peso na programação, que também conta com uma banda do interior — Alkymenia, de Caruaru, agreste —, e duas de fora do estado, como a ManUNkinD, do Rio de Janeiro, e a Bellini Rock e Patrícia Shaki, de Maringá (PR). As demais têm origem na Região Metropolitana do Recife, entre elas Infested Blood, Raízes Perdidas e Levy Chico Brito.

Mundo Livre S/A e N’Zambi estão entre as bandas pernambucanas das antigas que compõem a grade de shows. Das revelações mais recentes, representando a cultura afro-brasileira, a Abulidu traz para o festival a luta do povo preto por considerar-se uma banda afropernambucana antirracista.

“Estamos trazendo atrações independentes que fazem música autoral de diversos gêneros, passando pelo manguebeat, blues, pop rock, MPB, metal, reggae, entre outros”, comenta o idealizador do Segueosom.

SERVIÇO:



Segueosom Festival

Data: 17 e 18 de novembro

Local: Clube Municipal de Paulista (rua Nobre, por trás do Shopping North Way)

Horário: 17h

Ingressos à venda: R$ 35 (estudante) e R$ 60 (social + 1 kg de alimento) por noite - via pix [email protected])

Confira a programação:

Sexta-feira (17/11)

18h - Benoni Codácio

18h50 - Levy Chico Brito

19h40 - Ivan Iremita & A Caverna

20h40 - Cogumelo Mosh

21h50 - Abulidu

22h55 - N'Zambi

0h05 - Mundo Livre S/A

Sábado (18/11)

17h - Protesto Periférico

17h50 - NSU

18h55 - Paulo Guimarães e O Colírio Elétrico

20h05 - Bellini Rock e Patrícia Shaki (PR)

21h05 - FTR (Find The Roots)

22h05 - Raízes Perdidas

23h05 - ManUNkinD (RJ)

01h10 - Infested Blood

02h10 - Alkymenia

