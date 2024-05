Seguidores de Bianca Andrade criticam curso oferecido pela influenciadora: "Descaso"

A- A+

Bianca Andrade andou sumida, por alguns dias, das redes sociais. Na última sexta-feira (17), após publicar um vídeo explicando o motivo de sua ausência no Instagram, a influenciadora digital e ex-BBB se tornou alvo de reclamações por parte dos seguidores. Internautas criticam o curso de marketing recém-lançado por ela — e afirmam que o pacote de aulas, no valor de R$ 999,7, não condiz com o que havia sido ofertado anteriormente. "Ela vendeu como algo inovador, porém não tem nada disso", opinou uma seguidora da empresária carioca, por meio do Instagram.

Criadora de uma bem-sucedida linha de maquiagens — e garota-propaganda requisitada por diferentes marcas —, Bianca Andrade, também conhecida pelo apelido de Boca Rosa, prometia orientar os alunos na criação de estratégias para a realização de vendas por meio da internet, com base nas técnicas que ela vem desenvolvendo há uma década.

De acordo com o site da empresária, o curso é voltado para "profissionais de marketing, empreendedores e profissionais liberais, pessoas que desejam migrar da sua profissão atual e todos aqueles que querem criar uma marca de impacto e vender pela internet".

Parte das pessoas que adquiriu o curso afirma, porém, que a influenciadora digital não entregou o prometido — e que a equipe de atendimento ao consumidor não tem respondido às reclamações. "Vendeu o curso, recebeu o dinheiro e não entregou nada", apontou uma seguidora de Boca Rosa. "Super chateada com o descaso no curso. Poxa, na live foi só felicidade e risos para todos os lados, prometendo que o curso seria para o pequeno empreendedor até os que já tem experiência com marketing, mas sabemos que não é isso que vem acontecendo. Só queríamos uma posição da Bianca, mas infelizmente nem o próprio suporte responde os alunos", indicou outra seguidora.

Até o momento, Bianca Andrade não se manifestou acerca das críticas. Na última sexta-feira (17), quando retornou às redes sociais, explicou que não vinha se sentindo muito bem, de uns tempos pra cá. "O motivo de eu ter sumido esses dias é porque estou com uma pressão grande na minha cabeça, em relação a tudo. É em relação à minha empresa, ao que aconteceu agora no Rio Grande do Sul, e que eu me envolvi para caramba, sem postar, tentando ajudar o máximo possível. E isso me afasta ainda mais (das redes), porque eu fico mexida, sensível. E eu só consigo gravar aqui quando estou bem", revelou.

