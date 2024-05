"Segunda do Amor" no Terra Café reúne Gabi da Pele Preta e amigos, em jam especial

A- A+

Inicialmente marcada para o último dia 6 de maio, a "Segunda do Amor", no Terra Café Bar, com o "Chá do Amor" em celebração a Gabi da Pele Preta e sua Vida - que chega já já pelas bandas de cá do mundo - acontece nesta segunda-feira (27), às 20h.



O evento, cancelado por conta das fortes chuvas que caíram no Recife no dia 6, vai contar com a presença - e participação com uma Jam especial - de nomes potentes da música local.



Cacaio, companheiro de Gabi e pai de Vida, Mayara Pera, Mayra Clara, PC Silva, Juliano Holanda e Isadora Melo, são alguns dos nomes presentes na noite dedicada a um "Chá de Amor - e de Fraldas" para Vida, que está com contribuições a partir de R$ 25 + um mimo para a pequena Vida, que podem ser feitas no Sympla.





E para quem mais chegar

Além dos nomes já citados, também participam da noite Vinicius Barros, Sam Silva, Valfrido Santiago e Marcello Rangel e quem mais chegar, já que em se tratando de uma Jam, palco e microfones estarão abertos e a postos.

Peculiarmente pulsante e potente, Gabi da Pele Preta, 38, integra um rol de vozes locais que extrapolam o "mero" fazer artístico da música.

Revolucionária e protagonista de si mesma em todas as suas vestes de mulher, preta, agrestina e artista, Gabi exerce papel fundamental na arte (e na vida), a partir de olhares possíveis e representativos a tantas outras mulheres, daqui ou de acolá que decerto terão também em Vida - que "Virá, impávida. Pelo ventre, Pelos Poros" - uma referência.

Serviço

"Segunda do Amor", para Gabi da Pele Preta e sua Vida

Quando: segunda-feira (27), 20h

Onde: Terra Café Bar - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Contribuições a partir de R$ 25 + presente para Vida, no Sympla

Informações: @gabidapelepreta // @terra_cafebar

