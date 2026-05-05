"Segunda do Amor" retorna ao Terra com Juliano Holanda, Seu Pereira e exibição de documentário
Show de Tom Ribeira abre temporada de maio, com ingressos disponíveis na plataforma Pensanoevento
O amor está de volta às segundas-feiras do Recife, ao menos no Terra Polo Cultural, que retorna com o projeto "Segunda do Amor" no próximo dia 11 de maio com Tom Ribeira em show da turnê "Pedaço".
Já no dia 18, é a vez de Juliano Holanda e Matheus de Bezerra subirem ao palco do espaço para o show "Postais de uma Revolução".
Na mesma noite haverá exibição do documentário "Terra, uma Incubadora Cultural", do jornalista e ex-repórter de Cultura da Folha de Pernambuco.
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E no dia 25 de maio, encerrando o mês de retorno da "Segunda do Amor", Seu Pereira reforça a conexão PB X PE com musicalidade crítica e poética, em apresentação no Terra.
Sobre o documentário
Tendo como mote a importância do Terra como espaço voltado a artistas independentes do Recife, reforçando a cena musical da cidade em meio a shows, formação de público e articulação cultural, entre outros fatores, o documentário "Terra, uma Incubadora Cultural", do jornalista Eduardo Leite, ganhou repercussão por trazer o contraponto de um polo cultural junto ao avanço das plataformas de música, por exemplo.
Com depoimentos de nomes importantes da musicalidade recifense, entre eles o de Juliano Holanda, multiartista nacionalmente aclamado e, em ocasiões diversas, à frente de producões locais, o documentário registra em audiovidual experiências musicais do Terra.
"Grande parte das músicas que hoje em dia povoam o repertório de diversos artistas de Pernambuco foram tocadas pela primeira vez no Terra Café, que é uma casa de música", enalteceu Juliano Holanda, em entrevista ao autor do documentário à época de sua produção.
O Projeto
Pensado para criar ainda mais enlace entre público e artistas, movimentando também o início de semana na capital pernambucana, a "Segunda do Amor" retoma, em afeto e sensibilidade, como evento que já se mostrava fincado no calendário cultural da cidade.
Sob curadoria e produção de Gabriela Dias, uma das sócias do Terra, ao lado de Fernanda Batista, o projeto (res)significa o espaço como ponto de encontro, de escuta e de troca artística, reforçando o poderio do espaço que em 2024 celebrou uma década de fazer artístico.
SERVIÇO
"Segunda do Amor"
Com Tom Ribeira
Quando: Segunda-feira, 11 de maio, às 20h
Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 50 na plataforma Pensanoevento
Informações: @terra_polocultural
"Segunda do Amor"
Com show de Juliano Holanda e Matheus de Bezerra e exibição do documentário "Terra, uma Incubadora Cultural"
Quando: Segunda-feira, 18 de maio, às 20h
Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla
Informações: @terra_polocultural
"Segunda do Amor"
Com show de Seu Pereira
Quando: Segunda-feira, 25 de maio, às 20h
Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista
Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla
Informações: @terra_polocultural