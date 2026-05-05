A- A+

TERRA POLO CULTURAL "Segunda do Amor" retorna ao Terra com Juliano Holanda, Seu Pereira e exibição de documentário Show de Tom Ribeira abre temporada de maio, com ingressos disponíveis na plataforma Pensanoevento

O amor está de volta às segundas-feiras do Recife, ao menos no Terra Polo Cultural, que retorna com o projeto "Segunda do Amor" no próximo dia 11 de maio com Tom Ribeira em show da turnê "Pedaço".

Já no dia 18, é a vez de Juliano Holanda e Matheus de Bezerra subirem ao palco do espaço para o show "Postais de uma Revolução".



Na mesma noite haverá exibição do documentário "Terra, uma Incubadora Cultural", do jornalista e ex-repórter de Cultura da Folha de Pernambuco.





E no dia 25 de maio, encerrando o mês de retorno da "Segunda do Amor", Seu Pereira reforça a conexão PB X PE com musicalidade crítica e poética, em apresentação no Terra.



Sobre o documentário

Tendo como mote a importância do Terra como espaço voltado a artistas independentes do Recife, reforçando a cena musical da cidade em meio a shows, formação de público e articulação cultural, entre outros fatores, o documentário "Terra, uma Incubadora Cultural", do jornalista Eduardo Leite, ganhou repercussão por trazer o contraponto de um polo cultural junto ao avanço das plataformas de música, por exemplo.





Eduardo Leite, autor do documentario | Crédito: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco



Com depoimentos de nomes importantes da musicalidade recifense, entre eles o de Juliano Holanda, multiartista nacionalmente aclamado e, em ocasiões diversas, à frente de producões locais, o documentário registra em audiovidual experiências musicais do Terra.

"Grande parte das músicas que hoje em dia povoam o repertório de diversos artistas de Pernambuco foram tocadas pela primeira vez no Terra Café, que é uma casa de música", enalteceu Juliano Holanda, em entrevista ao autor do documentário à época de sua produção.

O Projeto

Pensado para criar ainda mais enlace entre público e artistas, movimentando também o início de semana na capital pernambucana, a "Segunda do Amor" retoma, em afeto e sensibilidade, como evento que já se mostrava fincado no calendário cultural da cidade.



Sob curadoria e produção de Gabriela Dias, uma das sócias do Terra, ao lado de Fernanda Batista, o projeto (res)significa o espaço como ponto de encontro, de escuta e de troca artística, reforçando o poderio do espaço que em 2024 celebrou uma década de fazer artístico.

SERVIÇO

"Segunda do Amor"

Com Tom Ribeira

Quando: Segunda-feira, 11 de maio, às 20h

Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 50 na plataforma Pensanoevento

Informações: @terra_polocultural

"Segunda do Amor"

Com show de Juliano Holanda e Matheus de Bezerra e exibição do documentário "Terra, uma Incubadora Cultural"

Quando: Segunda-feira, 18 de maio, às 20h

Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @terra_polocultural



"Segunda do Amor"

Com show de Seu Pereira

Quando: Segunda-feira, 25 de maio, às 20h

Onde: Terra Polo Cultural - Rua Bispo Cardoso Ayres, 467, Boa Vista

Ingressos a partir de R$ 30 via Sympla

Informações: @terra_polocultural

Veja também