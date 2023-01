A- A+

CARNAVAL 2023 Segunda edição da "Casa das Rainhas Plus Size" propõe Carnaval com inclusão A programação contará com orquestra de frevo, Bloco Carnavalesco "Mil Faces de Uma Plus" Homenageados e outras apresentações carnavalescas

O segundo ano da Casa das Rainhas Plus Size de Pernambuco, projeto que tem como objetivo o empoderamente feminino, conta com uma programação de 6h de música e frevo no período que antecede o Carnaval multicultural do estado. A festa será realizada nesta sexta-feira (3), às 15h, na rua de São Bento, no Pátio de São Pedro.



O festival abre as portas para recepcionar as rainhas 2023, que receberão faixa e coroa com o desfile das majestades. A programação contará, ainda, com orquestra de frevo, Bloco Carnavalesco "Mil Faces de Uma Plus" Homenageados, Grupo de Mulheres Percurssivo Kallynas, Passistas de Frevo da Companhia Trocadilho de Dança, Bonecos Gigantes e Feirinha de Empreendimentos Plus e Gastronomia.



A "Casa das Rainhas" é uma idealização de Sâmia Véras, pedagoga, militante e referência da causa de enfrentamento e combate a Gordofobia no estado de Pernambuco. O evento é promovido pela Secretária de Inovação, Cultura e Tecnologia em parceria com a Sala do Empreendedor. Também interga o projeto o grupo "As Mil Faces de Uma Plus" fundado em 2017 com o objetivo de valorizar mulheres fora dos padrões.

Outra atração do evento é a Feirinha de Empreendimentos Plus, com produtos variados como: lingerie, roupas, maquiadoras, moda praia, brincos, colares, pulseiras e acessórios carnavalescos.

Serviço:

Quando: Sexta-feira (3), às 15h

Onde: Rua de São Bento

Instagram: @asmilfacesdeumaplus

