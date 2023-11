Segunda edição da Expo Preta RioMar terá feira, shows, desfile e painéis de conteúdo

A- A+

A segunda edição da Expo Preta RioMar ocorre de 17 a 19 de novembro, em celebração ao mês da Consciência Negra. Dedicada ao afroempreendedorismo, a mostra reúne, além de uma feira com produtos e serviços, apresentações musicais, artes visuais e painéis de conteúdo.

Na sua abertura, o evento conta com o show de Negra Li. A cantora, rapper e atriz se apresenta no Teatro Rio Mar, no dia 17, às 19h, com ingressos à venda através no aplicativo do RioMar, por R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

Todo o restante da programação da Expo Preta é gratuito, sendo realizado no Piso L3. Umas das novidades é o Espaço Literatura Preta, ocupado por escritoras, educadoras, contadoras de histórias e empreendedoras sociais recifenses. Entre elas, Jaqueline Fraga, repórter da Folha de Pernambuco e autora do livro "Negra Sou", finalista do prêmio Jabuti.

O jornalista Pedro Lins comanda um painel com Tia Má, atriz, comunicadora, escritora, ativista e comediante. Outro destaque da programação é um desfile de moda comandado pelo estilista senegalês Lassana Mangassouba.

Confira a programação da 2ª Expo Preta RioMar:

Dia 17 de novembro

13h, 14h e 15h - Oficinas de Afrobetização - Jogos de leitura e contação de histórias, com Gláucio Ramos

16h - Apresentação de Jason MC

16h30 - Apresentação de Alaka MC

17h - Apresentação de Bione

17h30 - Painel "Protagonismo feminino na arte urbana", com Tássia Seaba e Nathê Ferreira. Mediação de Rafaella Gomes.

19h - Abertura oficial da Expo Preta RioMar, com show de Negra Li e apresentação de Pedro Lins

19h às 21h - DJ Rainha do Recife

Dia 18 de novembro

13h - Apresentação da Twerk Recife

14h - Painel "Histórias que inspiram", com Edna Dantas e Jarda Araújo. Mediação de Julio Pascoal.

15h - Apresentação do "Maracatu Encanto do Pina"

15h30 - Painel "Letramento Racial", com Manoela Alves e Diogo Ramos. Mediação de Dayse Rodrigues

16h30 - Apresentação do Afrobaile B2B Baile Charme, com DJ Boneka e Phino

17h10 - Desfile de moda africana com o estilista Lassana Mangassouba

18h - Painel com Tia Má e mediação de Pedro Lins (Oferecimento do RioMar)

19h - Painel: "Educação Financeira", com Viviane Silva

20h às 21h - Apresentação do DJ Makeda

Dia 19 de novembro

12h - Painel "Saúde Mental e Saúde Integrativa", com Maria Beatriz e Andreza dos Anjos

12h30 às 14h - Apresentação do DJ VIBRA

13h30 - Desfile Moda Mangue

14h - Apresentação "Toda Música tem história pra contar", com Kemla Batista e Dra. Honoris Causa

15h - Painel "Comunicação antirracista", com Sharon Baptista e Lenne Ferreira. Mediação de Thiago Augustto.

16h - Painel ''Religiões de matrizes africanas", com Neto e Janielly Azevedo. Mediação de Jamesson Vieira.

17h - Apresentação das Sereias Teimosas

17h30 - Pocket do Espetáculo "Território de Passos e Sonhos" do Balé Deveras

18h - Pocket Show de Gabi do Carmo

20h - Apresentação de Afromaica



