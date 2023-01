A- A+

MÚSICA Segunda edição do "Baile E Agora, José?" terá shows da Banda Eddie, Siba Veloso e Viola Luz O evento também conta com participações de Cila do Coco e Juba e o primeiro lote dos ingressos encerra hoje

Depois de uma pausa de 4 anos, vem aí a segunda edição do baile E Agora, José? que promete muita alegria, energia e descontração. O evento acontecerá no dia 3 de fevereiro, a partir das 21h, no Clube Atlântico, em Olinda. As atrações são Banda Eddie, Siba Veloso, Viola Luz com participações especiais de Cila do Coco e do compositor Juba, e dos DJs Uirá Ferreira e Rodrigo Porto, além de uma orquestra dos “inimigos do fim”.

Assim como o primeiro, esse ano o baile tem como proposta principal valorizar a cultura popular na sua forma mais tradicional através da presença da grande artista Cila do Coco, que recentemente gravou o single “Tu e Eu” com Duda Beat, e assim tem se aproximado do público mais jovem.

“É tempo de celebrar a vida e comemorar a diversidade e o novo momento político que estamos vivenciando, onde o país se enche de esperança. Nós que trabalhamos com cultura temos o compromisso de oportunizar momentos felizes para as pessoas”, enfatiza a também produtora cultural, Isa Melo, que junto com Aline está cuidando da organização da festa.

O cantor e compositor Siba, que marcou presença na primeira edição, sobe novamente ao palco este ano para mostrar seu repertório que irá mesclar os ritmos carnavalescos com parte do seu último álbum, Coruja Muda e elementos dos seus trabalhos mais recentes como Baile Solto, Avante e a Fuloresta. A ideia é explorar um território novo, porém, mantendo as sínteses rítmicas que acompanham o artista desde sempre, bem como a música de rua e a poesia rimada.

Comemorando 33 anos de estrada, os meninos da Eddie farão um show especial revisitando todas as fases da Banda, bem como músicas inéditas do novo trabalho intitulado Atiça e trazendo também todo o clima do carnaval de Olinda. Com Fábio Trummer (guitarra & voz), Urêa (percussão & voz), Andret (trompetes, teclados & samplers), Kiko (bateria) e Rob (baixo), a Eddie vai propagar seu groove e mostrar suas músicas descontraídas e dançantes.

SERVIÇO:

Baile E Agora, José?

Quando: 3 de fevereiro, às 21h

Local: Clube Atlântico de Olinda, Av. Sigismundo Gonçalves, 1002 - Carmo

Ingressos: O primeiro lote dos ingressos está à venda até esta noite de forma online na plataforma Sympla e custa R$ 50 (meia-entrada e estudante), R$ 60 (social + 1kg de alimento) e R$ 100 (inteira).

Mais informações: (81) 9969.80944 com a produtora Aline Melo

