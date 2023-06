A- A+

CULTURA Segunda edição do Simpósio Popfilia começa nesta quarta-feira (28) O evento conta com mesa redonda dançada, masterclass de canto brega e homenagem a Bell Hooks

Entre os dias 28 e 30 de junho acontece a segunda edição do Simpósio Popfilia. O evento acontece de forma híbrida no Auditório do Programa de Pós-graduação em Comunicação (PPGCOM), no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e online na plataforma Zoom e no YouTube.

Organizado pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação, Música e Cultura Pop (Grupop), o simpósio conta com apresentação de 47 trabalhos oriundos de universidades brasileiras e estrangeiras. Entre os trabalhos, estão artigos acadêmicos, artísticos e investigações sobre cultura pop e presta homenagem a intelectual negra estadunidense Bell Hooks apresentando, em duas mesas, trabalhos que se utilizam do escopo teórico da autora para analisar produtos midiáticos que passam pelo cinema e pela música pop.

Na abertura da programação presencial, que acontece nesta quarta-feira (28) o evento conta com a mesa “Assombros Estéticos do Pop”, em que Denilson Lopes (UFRJ), Gabriela Almeida (ESPM-SP) e Mariana Lins (UFPE) debatem estéticas e assombros da cultura pop, da melancolia passando pela abjeção, estranhamento e vigilância sobre celebridades. A perspectiva das falas é reconhecer a cultura pop como um lugar que agrega o desvio mas também o condena, apontando para imaginários em torno das interseccionalidades humanas e não-humanas.

O encerrando do Popfilia será um convite ao debate estético do canto brega e seus agenciamentos junto à música pop. A cantora de brega Eliza Mell promoverá uma Masterclass para dividir seus processos, debater sua formação vocal, comentar, junto aos mediadores Thiago Soares (UFPE) e Daniel de Andrade Lima (UFPE), as transformações nas interpretações de músicas famosas de seu repertório e abordar as técnicas que considera relevantes para o virtuosismo no canto brega.

Veja também

