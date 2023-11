A- A+

ARTE Segunda mostra de arte solidária do MST promove ações culturais gratuitas; confira programação A abertura contará com a apresentação dos DJs Jeff e Discotecar

A partir da próxima quinta-feira (30), o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) iniciará a Segunda Mostra de Arte Solidária, com o tema "Teto, Trabalho e Pão". O evento contará com exposições, oficinas, rodas literárias, lançamento de livro, atrações musicais e gastronômicas. Programado para ocorrer até o dia 09 de dezembro, ele será realizado em bares e restaurantes da Região Metropolitana do Recife, bem como na Cozinha Solidária da Vila Santa Luzia, no bairro da Torre, na zona Norte da cidade.

A abertura da Mostra de Arte Solidária ocorrerá nesta quinta-feira (30), às 18h, no bar do Amparo, situado na rua do Amparo, em Olinda. O evento contará com a apresentação dos DJs Jeff e Discotecar, além da exposição de obras à venda, com a participação de artistas como Catarina deJah, Clara Moreira, Luiza Morgado, Carolina Noêmia, Nando Zevê, Nathalia Queiroz, Fernando Duarte, entre outros. Outras exposições também serão realizadas no Barrio, Avenida Dr. Joaquim Nabuco, 5, no bairro do Varadouro, em Olinda, e no Belém Bar, localizado na Rua Pedro Alves, 79, no bairro da Encruzilhada, em Recife.

Neste ano, o MTST introduz uma novidade: a exposição virtual de todos os quadros doados integral ou parcialmente para o evento. O acesso está disponível na loja virtual do movimento. Parte dos lucros das vendas das obras será destinada à manutenção da Cozinha Solidária, que oferece refeições diárias para famílias da Vila Santa Luzia.

Confira programação completa:

30/11: Vernissage, no bar do Amparo, às 19h. Gratuito.

02/12: Oficina de Upcycling, no Barrio, às 15h. Gratuito.

02/12: Catarina Dejah, Bar Belém, às 19h. Gratuito.

03/12 : Lançamento do livro “Motim”, Cozinha Solidária da Vila Santa Luzia, às 12h. Gratuito.

06/12 : Exibição e debate do filme "Quem Mora Lá", bar do Amparo, exibição às 20h. Gratuito.

09/12: Evento de encerramento, no Belém Bar, às 16h. Gratuito.

