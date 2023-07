A- A+

FESTIVAL DE INVERNO Segunda noite do FIG tem público fiel mesmo sob a chuva No palco, subiram Os Valvulados, Erisson Porto, Lula Queiroga, O Teatro mágico, George Israel e Leoni

GARANHUNS (PE) — A segunda noite da 31ª edição do Festival de Inverno de Garanhuns (FIG), no palco Mestre Dominguinhos, encerrou na madrugada deste domingo (23) com um público animado mesmo debaixo de chuva. No palco, subiram Os Valvulados, Erisson Porto, Lula Queiroga, O Teatro mágico, George Israel e Leoni.

Na abertura, a banda Os Valvulados realizou um tributo à cantora Rita Lee, falecida em maio deste ano. No escurinho do cinema, Mamãe Natureza, Esse tal de Roque Enrow e Saúde foram alguns dos clássicos da roqueira cantados no principal palco do FIG.

Último a se apresentar, o ex-integrante do Kid Abelha, Leoni, interpretou sucessos como Por que não eu?, Só pro meu prazer e Garotos.

O cantor e compositor Lula Queiroga, que retornou aos palcos no ano passado, e é veterano no FIG - tendo se apresentado no festival pelo menos cinco vezes - entoou sucessos seus como Noite Severina e Eu no futuro.

Performance

O Teatro Mágico foi a atração mais aclamada da noite. O grupo musical paulista agitou a multidão com as performances do vocalista Fernando Anitelli, que em um momento do show pulou no meio do público, e das bailarinas Andrea Barbour e Nathália Dias.

Ainda durante a apresentação, Anitelli, que é também conhecido por suas canções cheias de poesia e jogos de palavras, não perdeu a oportunidade de fazer um trocadilho em relação à condição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por 8 anos.

"É tão importante festivais, projetos como esse, porque você fomenta não somente a cultura local, turismo, etc, mas é justamente o encontro. Isso é que é bacana", afirmou Anitelli durante coletiva de imprensa pouco antes de iniciar seu show. O artista se referia à junção de diferentes músicos do Brasil cantando no mesmo lugar. Ele completou dizendo que Garanhuns se tornou um espaço que une "sons diferentes" e elogiou o pernambucano Lula Queiroga.

Veja também

Após críticas por encontro com sósia, avó mostra última imagem que neto tem de Marília Mendonça