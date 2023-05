A- A+

Heavy Metal Segunda parte de documentário sobre cantor Andre Matos ganha exibição no Recife; saiba onde e quando O novo episódio de "Andre Matos - Maestro do Rock" mostra a trajetória do músico no Angra

A segunda parte do documentário “Andre Matos - Maestro do Rock” será exibida no Recife neste sábado (27), às 21h, no Cine Rosa e Silva. O filme dá continuidade ao resgate da trajetória do músico, que morreu em 2019, com foco na criação e no sucesso da banda Angra.

Neste segundo episódio, o recorte do documentário vai de 1991 até 1999, mostrando desde o embrião do grupo de power metal até a sua última turnê com Andre Matos. A produção traz declarações do próprio Andre, além de Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt e Marco Antunes, que falam sobre o desentendimento entre eles e a consequente saída do vocalista da banda.

Além de focar no sucesso do Angra, o filme retrata aspectos da vida pessoal de Andre, com materiais inéditos do maestro com a família. Sua mudança para a Alemanha e os diversos projetos com outras bandas também serão abordados.



Em produção desde 2020, o documentário “Andre Matos - Maestro do Rock” é dividido em quatro partes, sendo que o primeiro estreou em 14 de setembro de 2021, dia em que o músico faria 50 anos, no Theatro Municipal de São Paulo. Idealizado pelo diretor Anderson Bellini, o projeto está sendo produzido de forma independente.



Serviço:

Exibição de “Andre Matos - Maestro do Rock”

Neste sábado (27), às 21h

Na Sala 1 do Cine Rosa e Silva (MovieMax), localizado no Shopping ETC (Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460 - Aflitos)

Ingressos por R$ 40 (meia-entrada), R$ 50,00 + 1 kg de alimento (ingresso social) e R$ 80 (inteira), à venda na plataforma Bilheto

Veja também

Teatro "Cantando com Encanto", espetáculo oficial da Disney, chega ao Recife; saiba como comprar ingressos