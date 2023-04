Segunda temporada de "Heartstopper", sucesso LGBTQIA+ da Netflix, ganha data de estreia; confira

A- A+

A Netflix confirmou nesta segunda-feira (24), através das redes sociais, que a aguardada segunda temporada da comédia romântica de sucesso “Heartstopper” estreia no dia 03 de agosto.

No vídeo divulgado pela plataforma de streaming, o elenco comenta um pouco sobre o que deve pautar as histórias de seus personagens no novo ano da série. Joe Locke, intérprete de Charlie Spring, diz que a narrativa do protagonista “amadureceu” na segunda temporada.

Oi!!!!!!!!!!!! PASSANDO PRA GRITAR QUE TENHO DATA!!!!!!!!



A 2ª temporada de Heartstopper estreia dia 3 de agosto. pic.twitter.com/aIwfWEMCkz — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 24, 2023

Kit Connor, que vive Nick Nelson, elogiou os roteiros da autora Alice Oseman, e afirma que o novo ano está de cara nova: “Uma vibe diferente da primeira temporada”, disse. Atriz da personagem Imogen, Rhea Norwood adiantou que espera ver sua personagem “cuidando mais de si mesma”, enquanto Yasmin Finney garantiu que sua Ellie estará “mais confiante”.

Sucesso da Netflix, “Heartstopper” acompanha o romance entre os jovens Charlie e Nick, em meio a uma jornada de descobertas sobre amor e sexualidade durante a adolescência.

