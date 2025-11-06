Qui, 06 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta06/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
STREAMING

Segunda temporada de ''Percy Jackson e os Olimpianos'' ganha trailer inédito; assista

A nova aventura é baseada em ''O Mar de Monstros'', o segundo livro da série best-seller de Rick Riordan

Reportar Erro
''Percy Jackson e os Olimpianos'' estreia em 10 de dezembro''Percy Jackson e os Olimpianos'' estreia em 10 de dezembro - Foto: Divulgação

A segunda temporada de ''Percy Jackson e os Olimpianos'', que estreia em 10 de dezembro, ganhou o trailer oficial, nesta quinta-feira (6). Os fãs da saga podem antecipar detalhes da nova trama do original Disney+, baseada em ''O Mar de Monstros'', o segundo livro da série best-seller de Rick Riordan

Leia também

• Lançamento de ''GTA VI'' é adiado para 19 de novembro de 2026

• "O Agente Secreto" e outros filmes terão ingressos por R$ 12 durante o UCI Day

• "Predador: Terras Selvagens" é o grande lançamento da franquia, mas é bom? leia a crítica

A nova aventura protagonizada pelos jovens semideuses promove desafios maiores, levando os personagens para águas desconhecidas. Para salvar o Acampamento Meio-Sangue e o melhor amigo Grover, Percy Jackson atravessa uma épica jornada no Mar de Monstros. 

Na nova temporada Percy também reúne forças com Annabeth, Clarisse e seu novo meio-irmão Tyson, com objetivo de impedir Luke, o Titã Cronos e o plano iminente de destruir o Acampamento e o Olimpo. Em uma jornada repleta de ação, na busca pelo lendário Velocino de Ouro e por Grover, os heróis enfrentam monstros mais imponentes. 

No dia 10 de dezembro estreiam os dois primeiros episódios da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos no Disney+ e Hulu. A partir disso, novos episódios serão lançados toda quarta-feira até 21 de janeiro de 2026. 

A série é estrelada por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer. Completam o elenco de atores e convidados nomes como Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt e Toby Stephens. 
 
A cada novo episódio será disponibilizado um capítulo do ‘’Podcast Oficial de Percy Jackson e os Olimpianos’’, oferecendo conteúdo exclusivo dos bastidores da segunda temporada. Os episódios do podcast estarão disponíveis para assistir no Disney+, Hulu e YouTube, ou para ouvir em várias plataformas de áudio. 

Confira trailer:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter