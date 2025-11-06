A- A+

STREAMING Segunda temporada de ''Percy Jackson e os Olimpianos'' ganha trailer inédito; assista A nova aventura é baseada em ''O Mar de Monstros'', o segundo livro da série best-seller de Rick Riordan

A segunda temporada de ''Percy Jackson e os Olimpianos'', que estreia em 10 de dezembro, ganhou o trailer oficial, nesta quinta-feira (6). Os fãs da saga podem antecipar detalhes da nova trama do original Disney+, baseada em ''O Mar de Monstros'', o segundo livro da série best-seller de Rick Riordan.

A nova aventura protagonizada pelos jovens semideuses promove desafios maiores, levando os personagens para águas desconhecidas. Para salvar o Acampamento Meio-Sangue e o melhor amigo Grover, Percy Jackson atravessa uma épica jornada no Mar de Monstros.

Na nova temporada Percy também reúne forças com Annabeth, Clarisse e seu novo meio-irmão Tyson, com objetivo de impedir Luke, o Titã Cronos e o plano iminente de destruir o Acampamento e o Olimpo. Em uma jornada repleta de ação, na busca pelo lendário Velocino de Ouro e por Grover, os heróis enfrentam monstros mais imponentes.

No dia 10 de dezembro estreiam os dois primeiros episódios da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos no Disney+ e Hulu. A partir disso, novos episódios serão lançados toda quarta-feira até 21 de janeiro de 2026.

A série é estrelada por Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell, Dior Goodjohn e Daniel Diemer. Completam o elenco de atores e convidados nomes como Lin-Manuel Miranda, Jason Mantzoukas, Glynn Turman, Timothy Simons, Virginia Kull, Courtney B. Vance, Andra Day, Adam Copeland, Sandra Bernhard, Margaret Cho, Kristen Schaal, Tamara Smart, Rosemarie DeWitt e Toby Stephens.



A cada novo episódio será disponibilizado um capítulo do ‘’Podcast Oficial de Percy Jackson e os Olimpianos’’, oferecendo conteúdo exclusivo dos bastidores da segunda temporada. Os episódios do podcast estarão disponíveis para assistir no Disney+, Hulu e YouTube, ou para ouvir em várias plataformas de áudio.



Confira trailer:

