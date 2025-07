A- A+

Streaming Segunda temporada de "Wandinha" estreia no mês de agosto; confira detalhes A nova temporada será dividida em duas partes lançadas na Netflix

A segunda temporada de "Wandinha" seguirá a tendência da Netflix com suas últimas produções e será dividida em duas partes. A primeira parte estreia em 6 de agosto com quatro episódios, já a parte dois chega ao streaming em 3 de setembro, também com quatro episódios.

A série é uma adaptação das tirinhas de jornal "Família Addams", criada por Charles Addams nos anos 1930. Os personagens conquistaram o imaginário das pessoas com o humor mórbido. Desde então, os Addams ganharam a série de televisão, animações, videogames, filmes, musicais e o spin-off "Wandinha", em 2022.

Com direção de Tim Burton, os novos episódios seguem contando a história de Wandinha Addams (Jenna Ortega), que virou uma celebridade depois de ter salvado sua escola nos acontecimentos da primeira temporada e precisa desvendar os segredos de sua família para resolver um mistério sobrenatural que pode acarretar na morte de Enid Sinclair (Emma Myers), sua melhor amiga lobisomem.

Confira o trailer da segunda temporada, lançado nessa quarta-feira (9):

