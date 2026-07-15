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TELEVISÃO Segunda temporada de "Alien: Planeta Terra" inicia as gravações e divulga elenco; confira A série dramática passa a contar com Tracey Ullman, Sam Spruell e Jerome Flynn no elenco, juntando-se a Peter Dinklage, anunciado anteriormente

O Disney+ anunciou o início das gravações da segunda temporada de "Alien: Planeta Terra", série do FX criada por Noah Hawley. A produção está sendo realizada em Londres e contará com os atores Tracey Ullman, Sam Spruell e Jerome Flynn no elenco. Os três se juntam a Peter Dinklage, anunciado anteriormente. Spruell volta a trabalhar com Hawley após a parceria em "Fargo".

Além dos novos nomes, a série mantém Sydney Chandler e o elenco formado por Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El e Sandra Yi Sencindiver.

Tracey Ullman ficou conhecida pelo programa norte-americano "The Tracey Ullman Show", exibido entre 1987 e 1990, onde foram apresentados os primeiros curtas de "Os Simpsons". Ao longo da carreira, recebeu sete prêmios Emmy, um Globo de Ouro e um BAFTA, além de atuar em produções como "Caminhos da Floresta", "Howards End", "Mrs. America" e, mais recentemente, na 12ª temporada de "Segura a Onda".

Sam Spruell acumula trabalhos no cinema, na televisão e no teatro. Entre seus projetos recentes estão "O Cavaleiro dos Sete Reinos", "Dear England" e "Fargo". O ator também integra os elencos do sexto filme da franquia "Sobrenatural", de "Ponto Sem Retorno", dirigido por Ridley Scott, e dos longas "Tidepools" e "Oddly Flowers".

Já Jerome Flynn é conhecido por interpretar Bronn em "Game of Thrones". Nos últimos anos, participou da série "1923", derivada de 'Yellowstone', além de produções como "Black Mirror", "Ripper Street" e "John Wick 3: Parabellum".

Sobre a série

Ambientada em 2120, "Alien: Planeta Terra" acompanha Wendy (Sydney Chandler) e um grupo de soldados que investigam a queda da nave USCSS Maginot na Terra. Durante a missão, eles entram em contato com formas de vida desconhecidas e passam a enfrentar uma ameaça que coloca o planeta em risco.

A história se passa em uma Terra controlada por cinco grandes corporações. Nesse cenário, humanos convivem com ciborgues e sintéticos até que a Prodigy Corporation apresenta os híbridos, robôs humanoides dotados de consciência humana. A chegada dessa tecnologia altera o equilíbrio entre as empresas e desencadeia os acontecimentos da série.

Todos os episódios da primeira temporada de Alien: Earth estão disponíveis no Disney+.

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