A- A+

televisão Segunda temporada do "Estrela da Casa" acerta ao abandonar clima de reality e priorizar performance "Estrela da Casa" é exibido pela TV Globo, após a novela das nove, do futebol às quartas e do "Fantástico" aos domingos

O retorno do “Estrela da Casa” à programação da Globo marca uma mudança importante no posicionamento do talent show musical. Com estreia no dia 25 de agosto, a nova temporada abandonou o clima de “Big Brother Brasil” musical que marcou a primeira edição e adotou um formato mais próximo de um centro intensivo de formação artística, com foco em performance e técnica vocal. A mudança é bem-vinda e confere mais credibilidade à disputa.



A estrutura do programa está mais robusta. O Centro de Treinamento de Música – com estúdio de gravação, palco profissional e oficinas diárias – reforça a proposta de lapidar talentos, sem dispersar atenção para conflitos ou alianças entre participantes. Ao contrário da edição do ano passado, os concorrentes não votam entre si, o que reduz a interferência de afinidades pessoais no resultado e aumenta o peso das apresentações.



Com votação em tempo real e provas semanais – como o Duelo, o Festival e a Prova do Jingle –, a rotina dos participantes ganha dinamismo. Ao mesmo tempo, o público consegue acompanhar parte da preparação no Globoplay, com transmissão ao vivo de até 16 horas por dia. A redução do tempo de exibição contínua pode até frustrar alguns fãs mais ligados a realities de confinamento, mas ajuda a consolidar o programa como um talent show musical puro.



Outro destaque do “Estrela da Casa” é a condução de Ana Clara. A apresentadora, revelada pelo “BBB 18”, mostra-se cada vez mais à vontade nos formatos de entretenimento da Globo. Ao lado de Michel Teló, que atua como mentor fixo, ela garante carisma e ritmo ao programa. O elenco multiplataforma também soma: Felipe Velozo atua em flashes e em provas, enquanto Lucas Lima e Dedé Teicher comandam conteúdos para Gshow, Globoplay e Multishow, ampliando o alcance e a conversa com diferentes públicos.



A estreia empolgou. Com 16,6 pontos de audiência – repetindo a maior da história do programa –, o episódio inicial trouxe um festival de apresentações que já serviu para mostrar os participantes e ativar a mecânica de votação. A escolha de Lucca, vencedor da edição anterior, para cantar o tema da temporada foi um gesto simpático, ainda que a primeira edição não tenha projetado o artista como se esperava. Com um formato mais sólido e audiência aquecida também pelo sucesso do remake de “Vale Tudo”, “Estrela da Casa” parece ter encontrado, enfim, sua melhor versão.

Veja também