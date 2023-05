A- A+

Fazendo questão de enaltecer sua relação com Pernambuco, Thiaguinho anunciou que o segundo álbum da turnê Tardezinha será gravado no Recife, durante a edição do projeto na capital pernambucana, que acontece neste sábado (20).

Prometendo fazer história, como nas edições anteriores na cidade, mas sem revelar as surpresas que está preparando para o público, a gravação deixará eternizado mais um show memorável do Tardezinha, que passará, ao todo, por 25 cidades no Brasil e duas no exterior, entre abril e dezembro deste ano.

Sucesso absoluto em todo o país, reunindo multidões por onde passa, o primeiro EP, intitulado ‘Tardezinha in Rio’, foi gravado no retorno do projeto, que aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 1º de abril. Com quatro canções, o álbum está disponível em todas as plataformas de música.

Com assinatura local da Festa Cheia Produções, o Tardezinha Recife acontecerá na área externa do Centro de Convenções, e conta com os últimos ingressos disponíveis no site da Bilheteria Digital. Confira os horários das apresentações:

14h - Abertura dos portões

14h30 - Sambadeiras - Taiguara (Palco área premium)

17h - Show Thiaguinho

DJ Cereja após show de TH.

