Segundo amigo de Lisa Kudrow, a atriz está "perplexa" com morte de Matthew Perry: "Não parece justo"

A atriz Lisa Kudrow, a Phoebe da série "Friends", considera que a morte do colega de cena Matthew Perry, aos 54 anos, não parece real para "nenhum membro da gangue". De acordo com uma fonte próxima à artista, que falou com o "DailyMail", Lisa e os demais integrantes do elenco planejam ir ao funeral de Perry. Além disso, ela cogita adotar o cachorro do querido intérprete de Chandler.

Perry foi encontrado morto numa banheira de hidromassagem em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Um telefonema para o serviço de emergência 911, pronto-socorro nos Estados Unidos, foi feito às 16h07, horário local, e registrado como resgate na água, de acordo com uma fonte policial para o site da NBC. O corpo de Perry passará por necrópsia.

Ao longo da carreira, o artista comentou a luta contra o vício em álcool e opiáceos, mas dizia estar sóbrio nos últimos meses de vida. Um amigo de Lisa Kudrow diz que ela ficou "perplexa" com a notícia.

— Isso não parece real ou justo para ela ou qualquer membro da gangue — disse o amigo de Kudrow. — Porque Matthew finalmente estava em paz consigo mesmo e estava tendo o melhor ano de sua vida desde o lançamento de seu livro, quase exatamente um ano atrás. Ele estava aproveitando a vida.

De acordo com o amigo de Lisa, Perry estava "mais próximo do que nunca" dos pais e engajado em se manter sóbrio. A fonte também relatou ao "DailyMail" que a artista pensa em adotar o cachorro de Perry, Alfred, comprado há três anos e com o qual o intérprete de Chandler costumava aparecer nas redes sociais.

"Lisa e elenco estarão todos presentes no funeral. Lisa também está pensando em acolher seu querido cachorro Alfred", afirmou.

A família do ator Matthew Perry se pronunciou pela primeira vez sobre a morte do ator, em comunicado enviado à revista People. Eles dizem que estão com o "coração partido" com a perda do filho.

Assim que a notícia da morte foi confirmada, uma legião de fãs e amigos se manifestou nas redes. Esta é a primeira vez que a família se pronuncia sobre a morte de Perry, que ficou famoso como Chandler da série "Friends".

“Estamos com o coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão”, diz a família no comunicado para a revista People. “Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo.”

Eles também agradecem ao apoio dos fãs e colegas, dizendo; “todos vocês significaram muito para ele e agradecemos a grande manifestação de amor”.

