MÚSICA "Segundo Amor da Sua Vida": nova música de Marília Mendonça é lançada quatro anos após sua morte Faixa escrita e gravada em 2018 teve instrumentos incorporados à voz da cantora sertaneja

“Segundo Amor da Sua Vida”, música gravada por Marília Mendonça, foi lançada na última quinta-feira (23), quatro anos após a morte da cantora. A canção deve dar início a uma série de lançamentos póstumos que estão por vir.

Escrita e registrada em 2018, a faixa é uma composição da artista e de Juliano Tchula, parceiro também em outros hits. A letra fala de um amor não correspondido.

A produção póstuma preservou a voz original da cantora, sem utilização de IA, incorporando instrumentos à gravação. Segundo o portal G1, a empresa que administra a obra de Marília tem a ideia de trabalhar 10 músicas por ano.

O material deixado pela cantora sertaneja, de acordo com Wander Oliveira, dono da Workshow, seria suficiente para fazer lançamentos nos próximos 20 anos. O último lançamento póstumo de Marília ocorreu em 2023, com o segundo álbum de “Decretos Reais”.

Marília Mendonça morreu em 2021, aos 26 anos, após um acidente de avião. Mesmo após sua morte, a cantora segue como uma das artistas brasileiras mais ouvidas nas plataformas de streaming.

