Celebridades Segundo bebê de Rihanna já nasceu e é uma menina, afirma site Fontes próximas à cantora afirmam que a criança é muito parecida com a mãe

Rihanna tornou-se mãe pela segunda vez. Segundo informações divulgadas pelo site norte-americano Media Take Out nesta quinta-feira (10), a cantora de 35 anos deu à luz uma menina, fruto de sua relação com o rapper A$AP Rocky.

A matéria publicada pelo site diz que, de acordo com fontes próximas à artista, ela passa bem e está repousando em sua casa, em Los Angeles. Um dos informantes teria dito que a menina “é a imagem perfeita” da mãe.



O primeiro filho de Rihanna e A$AP nasceu em maio de 2022. A cantora revelou ao mundo sua segunda gravidez em fevereiro deste ano, quando ela performou no intervalo do Super Bowl.

