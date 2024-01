Segundo Paredão da edição é formado; Davi, Thalyta e Juninho estão na berlinda

A- A+

A segunda berlinda da atual edição do BBB foi formada nesta sexta-feira (12), com o baiano Davi indicado pelo líder Rodriguinho.



Na justificativa, o cantor falou sobre o voto que recebeu do brother e, dessa forma, indicá-lo ao Paredão seria uma troca.

Davi, ao lado das sisters Isabelle e Beatriz, já estava na mira do sambista desde que este assumiu a liderança e foi levado a distribuir três braceletes a participantes que ele considerasse que estavam em seu alvo.









Com o Anjo Matheus autoimune e com o direito de imunizar um participante - ele escolheu Lucas Pizane - a votação seguiu no Confesisonário e os dois mais votados pela casa foram Raquele e Juninho - ambos tiveram seis votos e coube ao Líder decidir.



Após ser questionado pelo apresentador Tiago Schmidt, Rodriguinho levou o motoboy carioca, Juninho, ao Paredão.



No contragolpe, ele puxou a advogada mineira Thalyta.



Com a votação aberta, o público mais uma vez vai escolher quem deve permamecer no jogo.

Veja como foi a votação de cada participante:

Yasmin Brunet votou em Juninho

Fernanda votou em Alane

Lucas Pizane votou em Raquele

Isabelle votou em Nizam

MC Bin Laden votou em Raquele

Davi votou em Luigi

Giovanna Pitel votou em Raquele

Leidy votou em Luigi

Giovana votou em Juninho

Luigi votou em Juninho

Nizam votou em Raquele

Thalyta votou em Juninho

Juninho votou em Deniziane

Vinicius votou em Marcus

Vanessa Lopes votou em Thalyta

Beatriz vootu em Fernanda

Matheus votou em Raquele

Deniziane votou em Raquele

Michel votou em Giovanna Pitel

Alane votou em Giovanna Pitel

Raquele votou em Juninho

Marcus votou em Giovanna Pitel

Lucas Henrique votou em Marcus

Wanessa Camargo votou em Juninho







