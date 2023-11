A- A+

Taylor Swift Segundo show de Taylor Swift em Buenos Aires é cancelado por tempestade elétrica Centenas de "swifties" foram formadas longas filas por várias horas sob a chuva para entrar no estádio Monumental

O segundo dos três shows programados pela estrela pop americana Taylor Swift em Buenos Aires foi cancelado nesta sexta-feira (10) devido à tempestade elétrica e às intensas chuvas que atingiram a capital argentina, anunciaram os organizadores.

A apresentação foi marcada para domingo por causa das “condições climáticas adversas e priorizando a segurança do público”, informou a organização.

"Eu amo shows debaixo da chuva, mas nunca vou colocar em risco meus fãs ou minha equipe. Remarcamos o show desta noite para domingo porque as condições climáticas são realmente caóticas, seria arriscado ensaiar e fazer o show. A boa notícia é que você vai ficar mais tempo na Argentina", publicou Swift no Instagram.

Centenas de "swifties" foram formadas longas filas por várias horas sob a chuva para entrar no estádio Monumental, no bairro de Núñez, em Buenos Aires.

Swift, de 33 anos, se apresentou pela primeira vez na Argentina na quinta-feira à noite no Monumental para quase 80 mil espectadores. Ela interpretou seus sucessos por mais de três horas.

"Vocês são a plateia mais épica que existe", disse o artista aos seus seguidores, alguns dos quais acamparam nas imediações do estádio por meses para garantir um lugar privilegiado, na frente do palco principal.

Outro show de Swift está previsto para a noite de sábado, também no Monumental, como parte de sua turnê mundial The Eras Tour. A cantora chegou à Argentina após se apresentar no México.

