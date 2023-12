A- A+

arte Segundo suspeito detido por roubo de obra de Banksy em Londres Dois homens retirara uma placa de "pare" que recebeu intervenção do artista de rua

A polícia de Londres informou neste domingo (24) a detenção de um segundo homem suspeito de roubo e dano criminoso de uma obra do artista de rua Banksy, no sul da cidade.

Um primeiro homem, com idade por volta dos 20 anos, foi detido no sábado pelo incidente e foi liberado após o pagamento de fiança até meados de março, enquanto a investigação prossegue, acrescentou a Polícia Metropolitana de Londres.

A instalação, uma placa de ‘pare’ coberta por três aviões semelhantes aos drones militares, apareceu na manhã de sexta-feira no bairro de Peckham.



Menos de uma hora depois de Banksy confirmar nas redes sociais que era sua obra mais recente, várias testemunhas filmaram o roubo. As imagens mostram um homem que, com a ajuda de outro cúmplice e um corta-cadeados, leva a placa.

Outros vídeos e fotos postados nas redes sociais mostram os dois correndo com a placa de trânsito debaixo do braço. Inicialmente, a Polícia Metropolitana de Londres disse que não tinha sido informada do crime.

No entanto, o Conselho de Southwark, responsável pelos serviços locais, incluindo as placas de trânsito, afirmou na noite de sexta-feira que queria a placa de volta e o incidente à polícia. No sábado à noite, a polícia informou que um homem havia sido detido.

"O incidente está sendo investigado", disse um porta-voz da polícia revelando detalhes sobre o primeiro indivíduo preso. "Qualquer pessoa que tenha informações sobre este incidente ou sobre o paradeiro da placa, pedimos que entre em contato com a polícia".

A vereadora Jasmine Ali, vice-diretora do Conselho de Southwark, criticou na sexta-feira a remoção não autorizada da placa. “Não deveria ter sido removido, e queremos tê-la de volta para que todos na comunidade possam desfrutar da brilhante obra de Banksy”, afirmou.

Veja também

HUMOR Porta dos Fundos cancela especial de Natal e, no lugar, exibe reality show falso; entenda