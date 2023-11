Segurança chora durante show do RBD no Rio, e vídeo viraliza na web; assista

A- A+

Com oito datas esgotadas pelo País, os shows da banda RBD arrastaram multidões de fãs saudosos, inclusive ao estádio Nilton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Apesar disso, muitos acabaram ficando sem ingresso, seja pela demanda, seja pelo alto preço das entradas. Alguns deles optaram por trabalhar no evento para garantir que teriam alguma proximidade com os ídolos.

Foi o caso de uma segurança flagrada aos prantos em meio à apresentação da banda no Engenhão, na última sexta (10). O vídeo que flagrou a reação da mulher viralizou nas redes sociais, com mais de 175 mil visualizações numa só conta do X, o antigo Twitter.

Pós-show teve arrastão e confusão

Foi mais uma noite de emoção e para matar a saudade do grupo mexicano Rebeldes, em turnê após um hiato de 15 anos. A volta para casa foi mais uma vez tumultuada, apesar da reformulação prometida para o esquema de segurança da Polícia Militar para a noite desta sexta-feira no entorno do Estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Fãs relataram novos episódios de arrastão e confusão, além de furtos e de roubos na saída do espetáculo.

De acordo com o "RJTV", da TV Globo, um homem com simulacro de arma e com um facão abordou fãs que voltavam para casa de trem, na estação do Méier, uma composição que seguia sentido Central do Brasil. No assalto, o homem conseguiu levar celulares. Houve correria, algumas pessoas se machucaram ao cair e perderam objetos. Segundo a reportagem, não havia PMs ou funcionários na estação ou no trem.

Nas redes sociais, fãs falaram sobre confusão e tumulto por conta da falta de segurança nos trens. Um deles disse: "Mano, teve arrastão dentro do trem e eu desci bem na estação em que os caras fizeram.. Eu literalmente saí do trem e os caras atacaram, to em choque!".

Em nota, a Supervia disse que a Polícia Militar é quem responde pelo esquema de segurança e não comentou sobre os casos.

Ao RJTV, fãs contaram que, no entorno do estádio do Engenhão notaram aumento do policiamento, comparado à primeira noite de show, na última quinta-feira. À reportagem, a PM afirmou que não houve acionamento para ocorrências.

Em nota, a PM diz que, "de acordo com o Comandante do 3°BPM (Méier), não ocorreu acionamento para este tipo de ocorrência durante a atuação do policiamento no evento". Segundo a corporação, após os relatos do primeiro dia de show "o patrulhamento foi intensificado nos principais pontos de acesso ao estádio, para garantir a segurança do grande público".

