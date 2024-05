Segurança da PM para show de Madonna terá reconhecimento facial com drones a partir das 6h

A- A+

Os céus de Copacabana terão vigilância intensificada a partir 6h de sábado, dia em que o bairro receberá o megashow de encerramento da “The Celebration Tour” de Madonna. A partir deste horário a Polícia Militar começará a realizar o videomonitoramento da área com drones equipados com câmeras de reconhecimento facial. O equipamento permite cruzar as imagens captadas com um banco de dados que armazena dados de mais de cerca de 100 mil foragidos da Justiça. A operação dos drones está prevista para durar até as 6h do domingo.

O esquema de segurança anunciado — com emprego direto de 3,2 mil homens da Polícia Militar — contará ainda com um apoio de peso: uma equipe do Batalhão de Choque ficará de prontidão no 19º BPM (Copacabana) para entrar em ação com rapidez caso seja necessário. Outras equipes do Choque — Grupamento Especial Tático em Motopatrulhamento (Getem) — estarão em ação em pontos como a Avenida Princesa ISabel e nas imediações da Estação Siqueira Campos do Metrô.

No mar também haverá efetivo da PM em ação. A previsão inicial era de que a corporação teria uma embarcação e uma moto aquática em atuação coordenada com a Capitania dos Portos, mas diante da ausência de “luzes de navegação” no equipamento da corporação, o efetivo da PM será alocado em embarcações da Marinha do Brasil.

Durante o show, haverá campanha e emprego do programa de prevenção Patrulha Maria da Penha, com objetivo de coibir violência contra a mulher a cargo da Coordenadoria de Assuntos Estratégicos (CAE) da PM.

Confira abaixo tudo sobre o esquema de segurança para o show de Madonna:

3,2 mil homens da Polícia Militar vão atuar no dia do show

1.130 da Guarda Municipal

800 bombeiros, incluindo guardas-vidas

12 pontos de bloqueio

18 pontos de revista

objetos como vidro e outros considerados perfurocortantes serão apreendidos

65 torres de observação na areia e no calçadão

12 câmeras de reconhecimento facial

2 drones de reconhecimento facial

2 drones de apoio

unidade móvel do Centro Integrado de Comando e Controle, da PM, na Praça do Lido

desde a segunda-feira, dia 29, a PM reforça o policiamento no bairro com rondas

a principal forma para acionar a PM no dia do show será o aplicativo 190 RJ

Veja também

DESABAFO Davi reclama de exposição nas redes sociais: ''Não posso fazer mais nada que sou criticado''