Segurança de Taylor Swift deixa 'Eras Tour' para lutar em conflito entre Israel e Hamas

Um dos seguranças da cantora Taylor Swift durante a "Eras Tour" voltou para Israel para lutar por seu país contra o Hamas. Segundo informações da Variety, o segurança, que deseja manter o seu nome anónimo, optou por deixar os Estados Unidos após ver os ataques.

“Tive uma ótima vida nos EUA”, disse o ex-segurança. “Consegui um emprego que adoro, ótimos amigos que chamo de família e uma casa muito confortável. Eu não precisava ir… Mas não poderia ficar de fora enquanto famílias são massacradas e queimadas vivas em suas casas! Apenas por ser judeu ou israelense.”

“Enquanto um lado protege bebês, crianças e idosos, o outro lado os usa como escudos humanos!!! Será um insulto aos animais em todo o mundo chamá-los de ‘animais’, mas esses não são seres humanos. Eles mataram e massacraram famílias em suas camas ao lado dos animais de estimação da família!!!! E então eles incendiaram as casas!!!! Tente imaginar isso acontecendo em sua própria vizinhança, com seus vizinhos ou com uma família que você conhece.”

Taylor Swift, até agora, não disse nada publicamente sobre o conflito Israel-Hamas. A pop star está atualmente promovendo o lançamento de seu filme “Eras Tour”, que liderou as bilheterias neste fim de semana. Na última semana, ela também compareceu a um jogo da NFL para assistir seu suposto namorado, Travis Kelce, e fez uma aparição especial no “Saturday Night Live”, após o qual foi vista de mãos dadas com Kelce em fotos de paparazzi.

