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POLÊMICA Segurança diz que não acompanhava Chappell Roan e que abordagem foi 'calma e bem-intencionada' Guarda-costas diz assumir 'total responsabilidade pelas interações ocorridas' com a adolescente Ada Law

Identificado pelo Daily Mail como o segurança que teria abordado Catharine Hearding e Ada Law, filha do ator Jude Law, e enteada de Jorginho, do Flamengo, no último sábado, Pascal Duvier manifestou-se em suas redes sociais sobre o ocorrido, pela primeira vez.

Uma longa polêmica seguiu-se a um relato do jogador, no fim de semana, sobre a forma em que a framília foi abordada por um segurança no Palácio de Tangará, em São Paulo, após a adolescente ter olhado a cantora Chapell Roan, que se apresentaria na mesma noiter no festival Lollapalooza.

Na manhã seguinte a sua apresentação, a cantora gravou um vídeo dizendo que não teria mandado ninguém reeprender sua fã adolescente e que o segurança não fazia parte de sua equipe particular. Nesta quarta-feira (25), Duvier postou um texto em seu perfil no Instagram, assumindo a responsabilidade pelo ocorido.

"Normalmente não me manifesto sobre rumores online, mas as acusações que estão circulando são falsas e constituem difamação".

"Assumo total responsabilidade pelas interações ocorridas em 21 de março. Eu estava no hotel a serviço de outra pessoa e não fazia parte da equipe de segurança pessoal de Chappell Roan. As ações que tomei não foram em nome de Chappell Roan, de sua equipe de segurança pessoal, de sua gerência ou de qualquer outra pessoa. Tomei uma decisão baseada nas informações que obtivemos do hotel, nos eventos que presenciei nos dias anteriores e no elevado risco de segurança geral do local. Minha única interação com a mãe foi calma e bem-intencionada, e o desfecho do encontro é lamentável.", escreveu o guarda-costas.

Demissão em 2016

Pascal Duvier possui extenso currículo trabalhando para celebridades, como Kim Kardashian. Em 2016, quando trabalhava para ela, e a empresária teve suas jóias roubadas, com prejuízo estimado em cerca de US$ 10 milhões de dólares.

O roubo se deu em Paris, e Duvier, que possui extenso currículo trabalhando para celebridades, era o responsável pela segurança. Ele havia deixado Kardashian sozinha na suíte no Hotel de Pourtalès para ir a uma boate com as irmãs Kourtney e Kendall Jenner. Os assaltantes, desfarçados de policiais, amarraram Kim e apontaram uma arma sua cabeça enquanto roubavam as jóias.

Após o ocorrido, o segurança foi demitido e respondeu um processo de 6.1 milhões de dólares por negligência. A ação durou cerca de dois anos e, em 2020, chegaram a um acordo.

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