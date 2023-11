Segurança gigante de Arnold Schwarzenegger deixa ator "baixinho", e vídeo viraliza; veja

A- A+

Arnold Schwarzenegger, representante peso-pesado do fisiculturismo no mundo, ficou parecendo baixinho ao entrar numa loja, em Nova York, ao lado de um de seus seguranças particulares, no último domingo (12), num dos eventos de lançamento de seu livro "Be useful: seven tools for life" (em tradução livre, "Seja útil: sete ferramentas para a vida"), ainda sem tradução no Brasil. Um registro do momento, em vídeo, viralizou nas redes sociais na última segunda-feira (13).

O ator americano — com 1,88 metro de altura — foi escoltado por um profissional com mais de 2,10 metros de altura. A diferença entre ambos acabou gerando comparações e piadas nas redes sociais. "Guarda-costas de Arnold Schwarzenegger confirma presença no desfile dos Bonecos Gigantes em Olinda", brincou um internauta brasileiro, ao se referir à altura do segurança.

Por supuesto el guardaespaldas de Schwarzenegger mide 150 metros.

pic.twitter.com/hMWJTX4Zur — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) November 12, 2023

Outros usuários do X, antigo Twitter, comentaram a cena inusitada. "O cara fez o Arnold Schwarzenegger parecer um baixinho de 1 metro e meio", escreveu um seguidor do ator. "Schwarzenegger ficou parecendo uma criança ao lado do segurança", espantou-se outra pessoa, no microblog.

Veja também

AGRESSÃO Irmã de Ana Hickmann presta apoio após denúncia: "A vida sempre nos obrigou a ser fortes"