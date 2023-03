A- A+

BBB 23 "Sei que errei": no Raio-X, Marvvila justifica voto que causou briga no Quarto Fundo do Mar Cantora afirmou que foi "traída" pelo próprio coração

Marvilla foi duramente criticada pelos aliados do Quarto Fundo do Mar após a formação do Paredão no último domingo (5). A sister, que se livrou da berlinda após vencer a Prova Bate-Volta, deixou de seguir o acordo do grupo e não votou em Larissa.

Por causa da decisão, a cantora arriscou sua permanência na casa, já que terminou empatada com Larissa no número de votos, mas Fred decidiu salvar a professora de Educação Física.

Durante a gravação do Raio-X, na manhã desta segunda-feira (6), Marvvila tentou justificar seu voto. “Ontem foi um dia muito difícil para mim. Fui traída pelo meu coração. Ela falou que não votaria em mim. Isso mexeu muito comigo, e eu não consegui votar nela”, disse.



A cantora assumiu o erro e afirmou acreditar que não será mais aceita pelos brothers do Quarto Fundo do Mar. “Naquele momento, eu me coloco no Paredão, não penso em mim, não penso no game, acho que já fui chutada do grupo e só tenho meus dois aliados. Sei que errei”, lamentou.

