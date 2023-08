"Sei que frango no café da manhã é esquisito, mas me mantém forte", fala Viih Tube sobre nova dieta

A- A+

Conhecida na internet desde os 12 anos de idade, Vitória di Felice Moraes, com nome artístico de Viih Tube, agora utiliza a alimentação como um dos pilares da nova fase de sua vida focada na maternidade. Enquanto fast food, frituras e massas são evitados, ela busca equilíbrio no que consome e aconselha mães a serem atentas à saúde sem cobranças estéticas.

A influencer conversou com o Globo sobre detalhes da sua dieta do momento, focada em garantir mais força ao corpo, necessária para utilizar durante treinos na academia e também no processo gradual de emagrecimento.

O que você come nas suas refeições?

As refeições do dia eu separo em quatro principais. De manhã, o café da manhã, depois o almoço. De tarde, alguma coisinha porque eu aprendi com a vida que tem que comer alguma coisa de tarde, que não vai te emagrecer pular a comida de tarde. E depois da minha janta. Eu durmo cedo, né? Por conta da Lua. Porque ela dorme eu durmo. É o ideal para uma mãe que se o bebê dormiu que a mãe durma também. Tomo bastante água durante o dia, no mínimo três litros de água durante o dia. O meu café da manhã eu sempre como um frango com cream cheese frango desfiado. Tomo uma xícara de café e como fruta às vezes, mamão ou banana. O almoço é sempre com muitos vegetais e opções de salada, então, legumes, abobrinha, às vezes um chuchu, um purê de cenoura, salada folhas de alface, tomate, arroz e uma proteína, né? A proteína às vezes é frango grelhado, carne moída ou um peixe. Sempre tento variar, mas resumidamente é sempre isso. Café da tarde, às vezes uma tapioca ou iogurte de proteína. Normalmente também é mais ou menos isso a minha janta. Janto cedo. Lá para umas 8 horas eu já jantei.

Como você prepara o frango do café da manhã?

Sei que frango no café da manhã é esquisito, mas foi algo que o meu nutrólogo me pediu e me faz bem. Me mantém forte logo no começo do dia porque eu preciso de uma proteína. A receita é um frango desfiado, a base de sal mesmo, e cream cheese. Eu coloco o cream cheese para não ficar tão seco, às vezes fica com uns pedacinhos de tempero. Mas pode usar o tempero que você gostar. Mas o mais leve possível, né? Porque é logo de manhã.

Muitas mães nessa fase pesam pouco em si mesmas, têm o foco todo no bebê. Que orientações você gostaria de dar sobre alimentação para elas?

Não se cobrem tanto em seguir uma dieta muito certinha. Nós mães já temos tanta coisa para se preocupar... O que eu poderia dizer é se preocupe com a sua saúde. Se o que você está comendo é bom para o seu bebê, para o momento de recuperação de um parto. Foca em você, mas não faça loucura ou não. Não deixe que a sua mente te pressione esteticamente tanto nesse momento. Claro que a gente quer sempre voltar ao corpo rápido, a gente quer sim é fazer dieta. Toda mãe quer recuperar o corpo depois de um parto. Mas se a gente foca muito nisso às vezes fica muito ansioso, porque pressionar a cabeça para "Ai meu Deus, eu não posso comer isso eu não posso comer aquilo", pensando só na estética, acaba desfocando de um momento prazeroso com o seu filho. Acho que a minha dica seria essa para ter um pouco de equilíbrio em tudo assim.

