Seis livros recém-lançados para se inspirar ao longo da semana; confira

O jornal O Estado de S. Paulo fez uma seleção de lançamentos literários para os leitores começarem a semana repletos de inspiração.

A lista traz livros de Mia Couto, Fernanda Young, Rosa Montero e Antoine Sénanque, além de coletânea de contos de autores nacionais em ascensão e um livro com entrevistas feitas por Clarice Lispector com diversas personalidades.

"A Cegueira do Rio", Mia Couto

Editora Companhia das Letras

Valor: R$74,90

240 páginas



Ambientado na Moçambique de 1914, quando a Primeira Guerra Mundial estava prestes a eclodir, o novo livro do moçambicano aborda a resistência dos povos do país quando Alemanha e Portugal disputam o território à margem do Rio Rovuma.



Árido: Histórias de Outras Vidas Secas

Editora Rocco

Valor: R$49,90

112 páginas



Coletânea de contos de Ana Paula Lisboa, Cristhiano Aguiar, Fabiane Guimarães, José Falero e Tanto Tupiassu, autores nacionais em ascensão, que usam a obra de Graciliano Ramos como partida para contar histórias das cinco regiões do Brasil.



"Chatices do Amor", Fernanda Young

Editora Record

Valor: R$44,50

88 páginas



O livro póstumo da atriz, roteirista e escritora carioca, morta em 2019, faz um resgate dos últimos escritos deixados por ela e revela dois romances inéditos: "O Piano está Aberto" e "O Livro", em que Fernanda fala de temas como amor e saúde mental.



"A Louca da Casa", Rosa Montero

Editora Todavia

Valor: R$69,90

216 páginas



Nesta mistura de romance, ensaio e autobiografia, a autora discorre sobre imaginação e escrita, sobre o ofício do escritor e a visão do leitor, e a relação entre loucura, amor e literatura.



"Cruz de Cinza", Antoine Sénanque

Editora Record

Valor: R$71,08

336 páginas



O livro acompanha a viagem de dois frades dominicanos que deixam seu mosteiro para buscar um pergaminho para o prior Guillaume escrever sua biografia. Sua missão chega aos ouvidos de um inquisidor, que quer usar o texto em benefício próprio.



Clarice Lispector Entrevista

Editora Rocco

Valor: R$81,13

420 páginas



O livro traz 83 entrevistas feitas por Clarice Lispector com diversas personalidades. Entre os entrevistados estão dramaturgos, artistas, atletas, músicos e duas primeiras-damas. A coletânea é organizada por Claire Williams, especialista na obra da escritora.

