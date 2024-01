Selena Gomez anuncia outra pausa nas redes sociais e fãs comentam: "Todo dia isso"

A- A+

Após todo o bafafá envolvendo o seu nome durante a premiação do Globo de Ouro, Selena Gomez, anunciou uma pausa nas redes sociais. Sem apresentar maiores detalhes sobre essa decisão, afirmou apenas que deseja “focar no que realmente importa”. Esta, entretanto, não é a primeira vez que a cantora de 31 anos toma uma atitude semelhante: a última vez foi em outubro do ano passado.

Selena comunicou o afastamento das redes sociais por meio dos stories, do Instagram:

“Vou ficar distante das redes sociais por um tempo. Estou me concentrando no que realmente importa”, escreveu a artista ao compartilhar um vídeo do namorado Benny Blanco em momento descontraído com duas crianças.

Nas redes sociais, fãs da cantora comentaram a decisão com um certo ar de piada. Afinal, não é a primeira vez que a atriz decide anuncia uma pausa: “Todo dia isso”, “Mulher, vai dormir que amanhã é outro dia” e “Não precisava nem avisar, mulher” foram alguns dos posts que circularam no X (X-Twitter).

Quando tomou a mesma atitude em relação ao uso das mídias poucos meses atrás, Selena explicou que o motivo estava relacionado à onda de violência que acomete o mundo.

“Eu tenho dado um tempo das redes sociais porque meu coração se parte ao ver todo o horror, ódio, violência e terror que está acontecendo no mundo. Pessoas sendo torturadas e mortas, ou qualquer ato de ódio contra qualquer grupo, é horrível. Precisamos proteger todas as pessoas, especialmente as crianças, e parar com a violência de uma vez por todas. Peço desculpas se minhas palavras nunca serão suficientes para todos […]. Eu simplesmente não consigo suportar ver pessoas inocentes sendo machucadas. Isso é o que me deixa doente. Eu gostaria de poder mudar o mundo. Mas um post não vai conseguir isso.

Recentemente, o nome da cantora foi alvo de muitas especulações acerca do que ela teria comentado com a também cantora Taylor Swift durante a premiação do Globo de Ouro, ocorrida no último domingo. Há quem diga que as duas fofocaram sobre a socialite Kendall Jenner não ter autorizado uma selfie de Selena ao lado do namorado dela, o ator Timothée Chalamet. A suposição foi negada.

Veja também

BBB 24 Wanessa Camargo desabafa sobre "noia" com repercussão: "'será que estou sendo a vilã"?