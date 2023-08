A- A+

Música Selena Gomez celebra término em clipe de "Single Soon"; entenda nova direção criativa da cantora Com referências a "Sex and the City", salto alto e bastante glitter, Selena Gomez retorna ao mundo pop com videoclipe gravado em Nova York

Selena Gomez fez seu retorno ao mundo pop na madrugada desta sexta-feira (25), após quase um ano distante dos holofotes da indústria musical. "Single Soon", o mais novo lançamento da cantora, propõe uma abordagem alternativa para a tristeza do término de um relacionamento.

Com ritmo vibrante e sensual, o videoclipe dirigido por Philip Andelman nos leva à cidade de Nova York, onde Selena dispensa seu namorado com um bilhete pouco reconfortante (à la mode Carrie Bradshaw, em momento icônico de "Sex and the City"), enquanto reconhece casualmente que "ele ficará devastado com a novidade".

"Me desculpa. Não consigo. Não me odeie", escreve a cantora em um pequeno post-it amarelo, antes de colocar um vestido metálico cor-de-rosa para sair com as amigas e comemorar sua rescém-resgatada liberdade.

Assim como no sucesso comercial da HBO "Sex and the City", uma verdadeira vanguarda hollywoodiana no que se trata de personagens femininas complexas e multidimensionais, "Single Soon" sinaliza a importância dos laços afetivos entre mulheres e da emancipação feminina, através de uma retórica moderna e descontraída, e luzes de neon vibrantes.

Produzida por Benny Blanco, que colaborou previamente com a cantora no álbum "Revival", e Cashmere Cat, a faixa viralizou nas redes sociais e classifica como um sucesso o retorno da princesa do pop. Com apenas 15 horas desde sua estreia, o clipe de "Single Soon" já conta com quase 4 milhões de visualizações no Youtube.

Como de costume em sua discografia, Selena rejeita a ideia antiquada (e reservada, em especial, para mulheres) de que, aos 31 anos de idade, deveria obrigatoriamente estar com uma aliança no dedo anelar para sentir-se realizada. No final do clipe, a ex-Disney está deitada com suas amigas depois de uma noite repleta de drinques, plumas e limusines, quando quebra a quarta parede e provoca: "Quem será o próximo?"

O que devemos esperar da cantora nos próximos meses?

Gomez já havia falado sobre o redirecionamento de sua carreira pouco depois do lançamento de "My Mind and Me", disponível na Apple TV. No documentário, a cantora suspende as cortinas de sua vida pessoal para compartilhar com o mundo os bastidores menos glamurosos da sua rotina; seus conflitos internos, sua longa e desgastante batalha com o lúpus, e um quadro psicótico tão intenso que fez com que, finalmente, recebesse o diagnóstico de transtorno bipolar.

Em entrevista à Vanity Fair em 2022, a artista explicou que, caso obedecesse às suas próprias vontades, continuaria escrevendo canções de baixa frequência pelo resto da sua vida, mas que sentia vontade de produzir músicas capazes de fazer as pessoas sorrirem.

“A música que estou fazendo no momento trata de coisas pelas quais estou passando de verdade. É muito potente, forte, bem pop. O tema geralmente é liberdade - liberdade de relacionamentos, liberdade da escuridão", contou à revista.

Desde então, Selena não lançou outro álbum solo, e tem priorizado sua marca de cosméticos "Rare Beauty", assim como a atuação na série de mistério "Only Murders in the Building", na qual contracena ao lado de Steve Martin e Martin Short.

"Vocês estão pedindo músicas novas há algum tempo. Como ainda não terminei o SG3 [seu próximo álbum], queria lançar uma musiquinha divertida que escrevi há algum tempo e que é perfeita para o final do verão. Single Soon. 25 de agosto", adiantou no anúncio de "Single Soon" em seu Instagram.

Assista ao videoclipe da música:

