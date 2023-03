A- A+

Celebridades Selena Gomez pede que fãs parem "hate" contra Hailey Bieber após apelo da modelo; entenda Cantora é ex-namorada de Justin Bieber, casado com Hailey; as duas estão envolvidas em polêmica nas redes sociais

A cantora Selena Gomez veio às redes sociais nesta sexta-feira (24) pedir aos fãs que parem com as ofensas e ameaças contra a modelo Hailey Bieber. O apelo veio após a artista ter sido procurada pela esposa de Justin Bieber, sofrendo com bullying nas redes sociais por causa de polêmica que começou com um vídeo sobre sobrancelha.

"Hailey Bieber me procurou e me disse que tem recebido ameaças de morte e negatividade odiosa. Isso não é o que eu defendo. Ninguém deveria ter que experimentar ódio ou bullying. Sempre defendi a gentileza e realmente quero que tudo isso acabe", escreveu Gomez, que voltou a seguir Hailey no Instagram.

Entenda a polêmica

Há um eterno conflito nas redes sociais entre fãs de Selena Gomez e do casal Hailey e Justin Bieber - ex-namorado de Selena - que reacende ao sinal de qualquer indireta ou farpa trocada.

Desta vez, tudo começou com um vídeo feito por Gomez sobre ter acidentalmente retirado mais pelos da sobrancelha do que deveria. Kylie Jenner, amiga de Hailey, debochou da cantora em uma selfie com a legenda "Isso foi um acidente?”.

Entre outras indiretas, Hailey Bieber chegou a gravar um vídeo ao lado da irmã de Kim Kardashian onde focam em suas sobrancelhas. Com a repercussão negativa, a esposa de Justin Bieber revelou não ter visto o vídeo de Selena e não ter mandado indiretas.

Veja também

BBB 23 "Vingadores - A Última Missão" leva heróis da Marvel para o teatro