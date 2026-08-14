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FAMOSOS Selena Gomez processada: entenda acusações de fraude ligadas à empresa de saúde mental da cantora Cinco pessoas que investiram cerca de US$ 1,2 milhão na Wondermind Global afirmam que a cantora não cumpriu obrigações assumidas e que a empresa entrou em grave crise financeira

A atriz e cantora americana Selena Gomez está sendo processada por cinco investidores que colocaram dinheiro na Wondermind Global, empresa de saúde mental fundada por ela, sua mãe, Mandy Teefey, e a empresária Daniella Pierson. Os autores da ação afirmam que Gomez não cumpriu promessas de que estaria "ativamente construindo" a marca e que sua suposta falta de atuação, somada a outros problemas, levou a empresa a uma situação de grave dificuldade financeira.

Os investidores descrevem a conduta atribuída à artista como "abjeta negligência de suas obrigações" e afirmam que a situação deixou a Wondermind em um "estado de calamidade financeira", segundo reportagem da BBC. A ação busca recuperar aproximadamente US$ 1,2 milhão (R$ 6,2 milhões na cotação atual), valor que os cinco afirmam ter investido na empresa. Eles também pedem custos e indenizações.

O que os investidores alegam

Segundo a denúncia, os fundadores da Wondermind "representaram falsamente" a situação da empresa ao apresentar iniciativas que, segundo os investidores, não correspondiam à realidade. Entre as ações que teriam sido apresentadas como já encaminhadas estavam uma "programação completa" de acordos publicitários, capas com celebridades, um aplicativo e outras iniciativas.

Os investidores afirmam ainda que foi prometida uma participação ativa de Selena Gomez como chefe de marketing da empresa.

A denúncia afirma que Selena teria assumido contratualmente determinadas obrigações relacionadas à Wondermind. "Gomez teria se comprometido a assinar um contrato que a obrigava a cumprir determinadas funções e depois o ignorou", afirma o processo.

Os investidores alegam que a artista, portanto, teria assumido responsabilidades por contrato e posteriormente deixado de cumpri-las.

Selena Gomez criou a Wondermind há cinco anos ao lado de sua mãe, Mandy Teefey, e da empresária Daniella Pierson. A criação ocorreu depois que Gomez passou a falar publicamente sobre suas próprias dificuldades relacionadas à saúde mental, incluindo o transtorno bipolar.

A empresa foi criada com o objetivo de tornar conteúdos sobre saúde mental mais acessíveis por meio de uma plataforma digital. Para financiar o empreendimento, a Wondermind buscou e recrutou investidores.

Atualmente, Selena Gomez ainda aparece como cofundadora no site da Wondermind, abaixo do nome de Mandy Teefey, que ocupa o cargo de diretora-executiva. Daniella Pierson, que participou da fundação da empresa, deixou a Wondermind.

Investidores alegam crise financeira

A ação afirma que a Wondermind não conseguiu cumprir "nem mesmo suas obrigações mais básicas, como pagar funcionários e fornecedores dentro do prazo".

Os investidores também afirmam que as promessas relacionadas às parcerias comerciais e ao aplicativo da Wondermind nunca se concretizaram.

Segundo a denúncia, os investidores não foram informados sobre as dificuldades financeiras e administrativas enfrentadas pela empresa. O processo afirma que "durante três anos, enquanto a empresa desmoronava silenciosamente ao redor deles, nenhum de seus fundadores, executivos ou diretores disse uma palavra aos investidores cujo dinheiro estava financiando o colapso".

Os autores afirmam que só tomaram conhecimento da situação da empresa depois da publicação de uma reportagem investigativa da revista digital The Cut, em setembro de 2025, que apresentou alegações sobre as finanças da Wondermind e problemas na gestão da empresa.

A ação cita o conteúdo publicado pela The Cut para sustentar as alegações. Segundo a denúncia, o artigo mostrou que "a Wondermind não tinha nenhum plano para seu futuro — muito menos um plano para alcançar uma avaliação de vários bilhões de dólares".

Quem é Selena Gomez?

Selena Gomez ficou conhecida inicialmente como atriz mirim e depois construiu uma carreira na música pop.

Aos 34 anos, está entre as mulheres mais seguidas do mundo nas redes sociais, com mais de 500 milhões de seguidores.

Seu patrimônio líquido é estimado em quase US$ 1 bilhão. Em 2020, Gomez também fundou a empresa de cosméticos Rare Beauty, cuja marca é fortemente associada ao nome e à imagem da cantora e atriz.

Quem são os investidores?

Os cinco autores da ação estão sediados em Nova York e na Flórida. Entre eles está Brent Saunders, diretor-executivo da empresa de saúde ocular Bausch + Lomb.

Além de buscar recuperar os cerca de US$ 1,2 milhão que afirmam ter investido na Wondermind, os investidores pedem custos e indenizações.

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