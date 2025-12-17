A- A+

Celebridades Selena Gomez ri ao responder pergunta sobre 'não depilar bigode' e explica que tem melasma Questionada em live, cantora contou que a mancha mais escura que tem acima da boca está relacionada à condição crônica de hiperpigmentação, mais comum em mulheres

A atriz e cantora Selena Gomez não conteve o riso ao ser questionada sobre "não depilar o bigode" em uma live transmitida pelo Instagram, nesta terça-feira. A artista explicou aos seguidores que a mancha mais escura que tem acima da boca está relacionada ao melasma, uma condição crônica de hiperpigmentação, muito comum entre mulheres.

Adaptação de livro best-seller: Príncipe Harry e Meghan Markle ampliam parceria com a Netflix e apostam em comédia romântica

Oscar 2026: conheça os 14 rivais de 'O agente secreto' e saiba onde assistir aos pré-indicados a melhor filme internacional

"Alguém acabou de me fazer rir, porque me perguntou o porquê de eu não "raspar" o meu bigode. Eu super entendo (a curiosidade), de verdade, mas eu tenho melasma", contou Selena, que acrescentou ainda estar com uma espinha na região.

Na sequência, a atriz ratificou ter consciência dos cuidados que devem ser tomados por aqueles que lidam com a hiperpigmentação, mas admitiu que, apesar do tratamento, as manchas tendem a reaparecer com o tempo.

"Eu cuido, trato, mas agora ela está aí. Enfim, essa sou eu".

Segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o melasma comumente se manifesta na face, pescoço, colo e braços. A condição, que afeta mais mulheres que homens, pode estar relacionada ao uso de anticoncepcionais, mudanças hormonais, exposição solar e predisposição genética.

Após o diagnóstico, é comum que seja indicado ao paciente o uso do protetor solar, a fim de evitar a piora do quadro e o surgimento de novas manchas. Além disso, dermocosméticos também são utilizados para auxiliar no clareamento da pele, e procedimentos mais profundos, como peelings e lasers, poderão ser feitos para estabilizar a pigmentação da região.

Mudanças provocadas pelo lúpus

Durante a live, Selena Gomez aproveitou para esclarecer sobre a mudança em sua voz no decorrer dos anos. A artista, que tem lúpus — uma doença inflamatória autoimune, que ataca os próprios tecidos do corpo —, explicou que os remédios ingeridos para o controle do quadro fazem sua garganta inchar, o que afeta sua forma de falar.

Apesar das alterações provocadas pela doença, a cantora admitiu sentir falta de se apresentar em turnês, por conta da possibilidade de estar mais próxima dos fãs.

"Sinto muita falta de estar em turnê, porque tenho saudade de interagir com vocês", afirmou.

Em outras ocasiões, a artista comentou outros efeitos provocados pela doença, que vão desde fraqueza muscular à impossibilidade de gerar filhos biológicos.

Veja também