Selena Gomez, Stevie Wonder e mais: veja 7 famosos que já passaram por transplantes de órgãos

Steve Jobs

A saúde do empresário foi se deteriorando a partir dos anos 2000 e ele precisou de um transplante de fígado em 2009, dois anos antes de falecer.

Sarah Hyland

Entre os 9 e 21 anos, a estrela da série Modern Family precisou conviver com doenças sérias em seus rins. Aos 21 ela pôde fazer um transplante e receber um rim de seu pai. Hoje ela vive sem qualquer problema.

Stevie Wonder

O músico precisou passar por um transplante de rins em 2019.

Lou Reed

O líder da banda de rock The Velvet Underground realizou um transplante no fígado em 2013.

Selena Gomez

Em 2017, a cantora Selena Gomez passou por um transplante de rim, como parte do tratamento contra o lúpus, uma doença autoimune. Na época, ela compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece deitada na maca do hospital ao lado de sua amiga Francia Raisa, responsável por doar o órgão.

Norton Nascimento

Em 2003, o ator Norton Nascimento passou por um transplante de coração. A gravidade do caso levou o artista a se tornar um dos seis casos prioritários para em São Paulo em uma lista de 60 pessoas. O órgão que Nascimento recebeu foi de um médico chamado Ricardo Veiga, que morreu em um acidente de carro no Rio de Janeiro. Mesmo com o procedimento, Norton não resistiu a uma parada cardíaca provocada por infecção pulmonar em 2007.

Duda Ribeiro

O ator, que morreu em 2016, passou por um transplante de fígado em 2011. Em uma participação posterior no programa "Encontro Com Fátima Bernardes", em 2013, ele revelou que, por conta de um câncer no fígado, já havia enfrentado seis cirurgias e sete internações. Ele revelou em entrevista à Caras que tinha o desejo de conhecer a família do doador.

