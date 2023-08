A- A+

MUSICA Selena Gomez termina com namorado e vai comemorar com as amigas em novo clipe; assista "Single Soon" é a primeira música do próximo álbum da artista

A atriz e cantora Selena Gomez lançou nesta sexta-feira (25) a música e o videoclipe "Single Soon". A canção marca o início da nova era da artista e no vídeo a ex-Disney termina com seu namorado e sai com as amigas para baladas luxuosas.

Quase um ano desde seu último single, que saiu junto com seu documentário homônimo, "My Mind & Me", da Apple TV, a nova composição fará parte do quarto álbum de estúdio de Selena.

O disco foi anunciado em dezembro de 2022 em uma entrevista para o "The Tonight Show", com Jimmy Fallon, mas desde então não tínhamos mais notícias. O novo projeto ainda não tem nome nem data de lançamento.

Assista ao clipe:

